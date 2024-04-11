12 апреля в Концертном зале филармонии выступит Ольга Чиркова и оркестр русских народных инструментов «Тула».



Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Аленичев

Заслуженная артистка Воронежской области Ольга Чиркова (вокал)

Солист – лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Берг (балалайка), г.Вологда



Ольга Чиркова (вокал) – заслуженная артистка Воронежской области, лауреат всероссийских конкурсов, обладатель гран-при конкурса имени Лидии Руслановой «Голоса России».



Ольга Чиркова окончила Воронежское музыкальное училище им. Ростроповичей и Российскую академию музыки им. Гнесиных класс профессора, Народной артистки России А. П. Литвиненко.

Став солисткой Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной, начала выступать с лучшими оркестрами народных инструментов на самых известных концертных площадках нашей страны – в Большом кремлёвском дворце, Государственном концертном зале «Россия», Государственном концертном зале имени П.И. Чайковского. Ольга Чиркова сотрудничает с Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н. П. Осипова (г. Москва), оркестром «Малахит» (г. Челябинск), оркестром «Онего» (г. Петрозаводск), «Виртуозы Кубани» (г. Краснодар), Академическим оркестром русских народных инструментов (г. Новосибирск).



Певица представляла российское искусство за рубежом: в Китае, Испании, Дании, Финляндии, Словакии и других странах.



Артем Берг (балалайка). Выпускник Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, лауреат шести международных конкурсов. Сотрудничает с известными оркестрами и ансамблями русских народных инструментов, активно гастролирует по городам России: Белгород, Краснодар, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Тула, Вологда, Петрозаводск и др.