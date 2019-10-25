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Мельница

Мельница

В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт фолк-рок-группы «Мельница». В этом году коллектив отмечает 20 лет творческой деятельности.

На концерте поклонников ждет красивая ретроспективная программа, где найдется место и старым проверенным хитам, и новым песням с последних релизов группы.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 января 2020, четверг
19:00
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1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Царская невеста
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 ₽  Билеты: 600-900 ₽
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