Мельница
В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт фолк-рок-группы «Мельница». В этом году коллектив отмечает 20 лет творческой деятельности.
На концерте поклонников ждет красивая ретроспективная программа, где найдется место и старым проверенным хитам, и новым песням с последних релизов группы.
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Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
16 января 2020, четверг
19:00
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽