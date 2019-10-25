В Городском концертном зале пройдет юбилейный концерт фолк-рок-группы «Мельница». В этом году коллектив отмечает 20 лет творческой деятельности.

На концерте поклонников ждет красивая ретроспективная программа, где найдется место и старым проверенным хитам, и новым песням с последних релизов группы.