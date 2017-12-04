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Ляля Размахова

Ляля Размахова

Ляля Размахова — певица, исполнительница русского шансона с проникновенным тембром голоса и необыкновенной харизмой.

Голос певицы звучит на радиостанциях Москвы, городов России и зарубежья. Артистка была участницей многих телепроектов: «Рецепты судьбы с Надеждой Бабкиной», «Интуиция на ТНТ», «Званый ужин на РЕН ТВ», «Столица Ночной канал», «Малахов+", «Модный приговор» на Первом канале и многих других.

В Тулу артистка приедет с программой «Королева».

Справки по телефонам: 79−03−86, 8−903−037−4444.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 марта 2018, понедельник
19:00
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