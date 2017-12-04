Ляля Размахова
Ляля Размахова — певица, исполнительница русского шансона с проникновенным тембром голоса и необыкновенной харизмой.
Голос певицы звучит на радиостанциях Москвы, городов России и зарубежья. Артистка была участницей многих телепроектов: «Рецепты судьбы с Надеждой Бабкиной», «Интуиция на ТНТ», «Званый ужин на РЕН ТВ», «Столица Ночной канал», «Малахов+", «Модный приговор» на Первом канале и многих других.
В Тулу артистка приедет с программой «Королева».
Справки по телефонам: 79−03−86, 8−903−037−4444.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
12 марта 2018, понедельник
19:00