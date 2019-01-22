Легенды итальянской музыки

На сцене филармонии Тульский филармонический симфонический оркестр сыграет фрагменты итальянских опер.

Любимые фрагменты лучших опер итальянских мастеров — Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини заблестят яркими звуковыми красками в исполнении солистов филармонии и Тульского филармонического симфонического оркестра.

Перед концертом состоится встреча со зрителями в рамках проекта «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНЦЕРТУ» в фойе второго этажа филармонии. Начало за 40 минут до концерта.

Возможно ли сегодня представить итальянскую музыку, при всем ее огромном разнообразии, без творчества композиторов, формировавших оперное искусство этой страны? Нет, это совершенно невозможно. Ведь и сама опера как жанр родилась под ласковым солнцем итальянской Флоренции. От первых «драм с музыкой» до невиданного триумфального расцвета итальянской оперы в 19-м столетии над ее совершенствованием трудились выдающиеся корифеи музыкальной сцены Италии, чьи имена, без сомнения, легендарны. А их мелодии, наполненные истинно итальянской напевностью и эмоциональностью, на слуху не только у меломанов, но и практически у каждого, кто хотя бы немного знаком с музыкальным искусством.