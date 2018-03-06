8 марта группа «Крематорий» приедет поздравить тульских девушек, «кошечек», как ласково их называют солисты группы, и подарить своим поклонникам потрясающее шоу.

Каждой даме, пришедшей на концерт, будет выдан на входе лотерейный билет, счастливые номера будут разыграны прямо на сцене и победительницам будет подарены на вечную память о КТ настоящие жемчужины в виде ожерелья и браслета.

Кстати, а вы знаете, как отличить подлинный жемчуг от пластмассовой подделки? Настоящий жемчуг не горит, что и будет экспериментально доказано прямо на сцене!

Стоимость: 1000Р.