Крематорий
8 марта группа «Крематорий» приедет поздравить тульских девушек, «кошечек», как ласково их называют солисты группы, и подарить своим поклонникам потрясающее шоу.
Каждой даме, пришедшей на концерт, будет выдан на входе лотерейный билет, счастливые номера будут разыграны прямо на сцене и победительницам будет подарены на вечную память о КТ настоящие жемчужины в виде ожерелья и браслета.
Кстати, а вы знаете, как отличить подлинный жемчуг от пластмассовой подделки? Настоящий жемчуг не горит, что и будет экспериментально доказано прямо на сцене!
Стоимость: 1000Р.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
8 марта 2018, четверг
20:00