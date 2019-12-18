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Каста

Каста

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на 29 ноября. 

На сцене Concert Hall выступит ростовская рэп-группа «Каста». Разменяв третий десяток лет, «Каста» отправляется в гастрольный тур по стране, чтобы отметить юбилей вместе с поклонниками. К своему 20-летию рэперы подготовили фанатам лучший из подарков — новый, четвёртый по счёту альбом под названием «Тва». Не пропустите. Им есть что сказать.

«Каста» одна из первых, кто вывел рэп и хип-хоп к широкому кругу слушателей. Группа не раз меняла творческий вектор, но всегда оставалась созвучной времени и музыкально, и лирически.

 

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Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 ноября 2020, воскресенье
19:00
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Касса
Маленький неоновый принц
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24 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Блондинка КсЮ
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5 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Творческий вечер Ларисы Рубальской
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10 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1700 ₽
Mgzavrebi
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7 апреля, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
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