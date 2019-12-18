По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на 29 ноября.

На сцене Concert Hall выступит ростовская рэп-группа «Каста». Разменяв третий десяток лет, «Каста» отправляется в гастрольный тур по стране, чтобы отметить юбилей вместе с поклонниками. К своему 20-летию рэперы подготовили фанатам лучший из подарков — новый, четвёртый по счёту альбом под названием «Тва». Не пропустите. Им есть что сказать.

«Каста» одна из первых, кто вывел рэп и хип-хоп к широкому кругу слушателей. Группа не раз меняла творческий вектор, но всегда оставалась созвучной времени и музыкально, и лирически.