Каста
По независящим от Myslo-кассы причинам концерт перенесен на 29 ноября.
На сцене Concert Hall выступит ростовская рэп-группа «Каста». Разменяв третий десяток лет, «Каста» отправляется в гастрольный тур по стране, чтобы отметить юбилей вместе с поклонниками. К своему 20-летию рэперы подготовили фанатам лучший из подарков — новый, четвёртый по счёту альбом под названием «Тва». Не пропустите. Им есть что сказать.
«Каста» одна из первых, кто вывел рэп и хип-хоп к широкому кругу слушателей. Группа не раз меняла творческий вектор, но всегда оставалась созвучной времени и музыкально, и лирически.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
29 ноября 2020, воскресенье
19:00
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
12 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
5 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 800-1700 ₽
7 апреля, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽