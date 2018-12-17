На сцене Harat's Pub выступит фолк-метал группа «Калевала» с большим электрическим концертом. За 2 часа музыканты исполнят свои лучшие композиций со всех альбомов. Гостей ждет безудержный фолк-драйв и позитивная атмосфера.

Группа образовалась в далеком 2007 году и за годы своего существования стала лидером отечественной фолк-метал-сцены.

Волнительный, глубокий и эмоциональный женский вокал в сочетании со сложными и мелодичными гитарными партиями, приправленными многообразием народных инструментов, — вот рабочая формула группы «Калевала». В основе их песен лежит исконная женская лирика — это сборник эмоциональных историй: иногда печальных, иногда разудалых и разбитных — они настолько искренние и не похожие между собой, что легко находят отклик в сердце любого слушателя.