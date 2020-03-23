29 марта пройдет онлайн-концерт московской инди-группы Хадн дадн. Российские слушатели уже успели полюбить этот коллектив за необычное звучание и обезоруживающе простые, при этом сочетающие смех и грех текстовые хуки солистки Вари Краминовой.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.