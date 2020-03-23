Хадн дадн
29 марта пройдет онлайн-концерт московской инди-группы Хадн дадн. Российские слушатели уже успели полюбить этот коллектив за необычное звучание и обезоруживающе простые, при этом сочетающие смех и грех текстовые хуки солистки Вари Краминовой.
Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.
Где и когда?
Москва, Москва
29 марта 2020, воскресенье
20:00
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
16 мая, суббота 12:00
₽ Билеты: 500 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽