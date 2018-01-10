Про эту группу можно написать много, о её взлетах и падениях, о гонениях и запретах. Такой продолжительной и богатой на события истории существования музыкального коллектива, работающего в жанре рок-музыки, пожалуй, на нашей эстраде почти нет. Скажем только, что в 2019 году группа Стаса Намина «Цветы» будет отмечать свое пятидесятилетие. Ведь создал ее Стас Намин еще студентом.

Концерты «Цветов» доказывают, что почтенный возраст — это не приговор. «Цветы» и по сей день интересны публике своим профессионализмом и уникальным стилем.

Зрителя всегда поражает слаженность коллектива, лёгкое чувство друг друга у музыкантов на сцене. Уметь быть единым организмом на сцене — это талант! Все музыканты виртуозно владеют инструментами и вокалом.

На концерте вы услышите только живое исполнение, отличные голоса, прекрасные тексты песен, доброе общение с публикой.

Большую часть концерта составляют любимые всеми произведения, прошедшие испытание временем, ставшие еще ближе и роднее.

Исполнение песен «Звездочка моя, Честно говоря, Колыбельная, Летний вечер, Рано прощаться, После дождя, Богатырская сила, Мы желаем счастья вам» подхватывает весь зал.

В репертуаре группы много новых композиций. Смело можно сказать, что они могут показаться интересными и молодёжи, так как хранят верность традициям и имеют современное модное звучание.

Поклонников группы Стаса намин «Цветы» ждет встреча с любимым коллективом и своей музыкальной юностью, а молодое поколение — встреча с легендой!

Справки по телефону 79−03−86, подробности и коллективные заявки по телефону 8−953−973−71−27.