В Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал».

Группа «Лесоповал» занимает особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в шумные хиты. Ему группа посвятила свой шестнадцатый альбом — «Погляди мне в глаза».