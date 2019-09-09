Группа Михаила Танича «Лесоповал»
В Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал».
Группа «Лесоповал» занимает особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в шумные хиты. Ему группа посвятила свой шестнадцатый альбом — «Погляди мне в глаза».
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2019, четверг
19:00
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽