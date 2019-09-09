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Группа Михаила Танича «Лесоповал»

Группа Михаила Танича «Лесоповал»

В Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал».

Группа «Лесоповал» занимает особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в шумные хиты. Ему группа посвятила свой шестнадцатый альбом — «Погляди мне в глаза».

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 октября 2019, четверг
19:00
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Касса
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Аффинаж
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5 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
RAVE MUST GO ON при участии группы «ДЕТИ»
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26 октября, суббота 19:00
Hardy Bar
 ₽  Билеты: 600 ₽
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Биг-бенд Губернаторского духового оркестра
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27 октября, воскресенье 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
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