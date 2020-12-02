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Группа Михаила Танича «Лесоповал»

Группа Михаила Танича «Лесоповал»

В Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал». В 2020 году группе Лесоповал исполняется 30 лет. В честь этой знаменательной даты, группа проводит большой юбилейный тур по России. Вы услышите стопроцентный шансон, а «разбойничьи» танцы никого не оставят равнодушным.

Группа Лесоповал занимает особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в любимые песни.

Несмотря на редкие появления на телевидении, группа Лесоповал не теряет поклонников и продолжает дарить им яркие живые выступления. Именитый коллектив является участником ежегодной национальной премии «Шансон года» в Кремле.
 
Главная отличительная черта группы - высокий профессионализм. На концертах группы всегда живой звук. Песни Лесоповала – это
непростые истории из жизни простых людей.
 
Не пропустите этот удивительно душевный, музыкальный вечер.
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 января 2021, среда
19:00
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Касса
Мастер и Маргарита
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8 февраля, понедельник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
НАИВ
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22 января, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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22 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Биртман
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Вера Снежная
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24 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Фогель
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8 марта, понедельник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
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