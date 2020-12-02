Группа Михаила Танича «Лесоповал»
В Городском концертном зале выступит группа Михаила Танича «Лесоповал». В 2020 году группе Лесоповал исполняется 30 лет. В честь этой знаменательной даты, группа проводит большой юбилейный тур по России. Вы услышите стопроцентный шансон, а «разбойничьи» танцы никого не оставят равнодушным.
Группа Лесоповал занимает особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника Михаила Танича. Он создал многие замечательные песни и оставил в наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в любимые песни.
Несмотря на редкие появления на телевидении, группа Лесоповал не теряет поклонников и продолжает дарить им яркие живые выступления. Именитый коллектив является участником ежегодной национальной премии «Шансон года» в Кремле.
Главная отличительная черта группы - высокий профессионализм. На концертах группы всегда живой звук. Песни Лесоповала – это
непростые истории из жизни простых людей.
Не пропустите этот удивительно душевный, музыкальный вечер.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
6 января 2021, среда
19:00
8 февраля, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
22 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
24 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
8 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽