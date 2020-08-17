афиша
афиша
Регистрация
Фогель

Фогель

Первый большой сольный концерт автора хитов «Стерва», «Мальчик», «Лето 17» и «Малолетняя любовь», взорвавших российские чарты.
 
Концерт перенесён на 20 декабря.
 
Один из самых перспективных и многообещающих молодых артистов впервые представит большой аудитории свое неповторимое шоу. Зрителей ждут не только нашумевшие хиты, но и взрывные треки с нового альбома!
Фогель - отражение юности такой, какая она есть.
Не пропусти!
 

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 декабря 2020, воскресенье
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
20 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Сборные пешие экскурсии
1 января, понедельник 00:00
Фогель
Купить билет
20 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-3300 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Северный Флот
Купить билет
22 ноября, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
Тула – пряничный край
31 октября, суббота 10:30
Центр приема гостей Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.