Фогель
Первый большой сольный концерт автора хитов «Стерва», «Мальчик», «Лето 17» и «Малолетняя любовь», взорвавших российские чарты.
Концерт перенесён на 20 декабря.
Один из самых перспективных и многообещающих молодых артистов впервые представит большой аудитории свое неповторимое шоу. Зрителей ждут не только нашумевшие хиты, но и взрывные треки с нового альбома!
Фогель - отражение юности такой, какая она есть.
Не пропусти!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
20 декабря 2020, воскресенье
19:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
1 января, понедельник 00:00
20 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100-3300 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
22 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
31 октября, суббота 10:30