Первый большой сольный концерт автора хитов «Стерва», «Мальчик», «Лето 17» и «Малолетняя любовь», взорвавших российские чарты.

Концерт перенесён на 20 декабря.

Один из самых перспективных и многообещающих молодых артистов впервые представит большой аудитории свое неповторимое шоу. Зрителей ждут не только нашумевшие хиты, но и взрывные треки с нового альбома!

Фогель - отражение юности такой, какая она есть.

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