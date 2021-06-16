Джокер
15 октября в тульском рок-клубе «М2» споют лучшие песни русского рока! Всеми нами любимые песни – «Сплин», «Би-2», «Ария», «Ляпис Трубецкой», «ЧиЖ и Ко», «Жуки», «Танцы Минус», «Агата Кристи» и многие другие!
Хорошее настроение и море позитива в этот вечер создаст банда «Джокер» из Сочи!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
15 октября 2021, пятница
20:00
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
11 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽
12 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽