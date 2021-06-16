15 октября в тульском рок-клубе «М2» споют лучшие песни русского рока! Всеми нами любимые песни – «Сплин», «Би-2», «Ария», «Ляпис Трубецкой», «ЧиЖ и Ко», «Жуки», «Танцы Минус», «Агата Кристи» и многие другие!

Хорошее настроение и море позитива в этот вечер создаст банда «Джокер» из Сочи!