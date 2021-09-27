В Harat's pub пройдет большой праздничный концерт Джанго.





По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Джанго отменен.

Джанго - автор нашумевшего хита «Холодная весна» из к/ф «Бой с тенью»,

автор нашумевшего хита «Холодная весна» из к/ф «Бой с тенью», поздравит с днём рождения тульский Harat's pub! Группа выступит в полном составе, гостей ждёт море драйва и энергии!

Джанго - постоянный участник фестиваля «Нашествие», а также проектов «Наши в городе», «Новые песни о главном», «Live 8» и многих других. Российский кинематограф любит песни ДЖАНГО за их мелодичность и искренность, каждая песня этого загадочного музыканта – целая история. История о жизни, любви, поиске. Песня «Папаган» звучит в сериале «Солдаты», «Возвращайся, ты слишком далеко» (дуэт с Екатериной Гусевой) – в фильме «Беглянки», в сериал «Последняя репродукция» вошла песня «Венгерка», в сериал «Беглец» - композиция «Лето на 17-й Аллее», летний хит, записанный с лучшими сербскими трубачами Оркестра Бобана Марковича!

Все эти хиты, а также любимые многими песни «Была не Была», «До Тебя», «Пальтецо», «Снег», регулярно звучащие в эфирах радиостанций, вы услышите на праздничном концерте в HARAT'S PUB!

Давайте отметим этот ДР вместе с Джанго! Равнодушных не останется. Гарантируем.



Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).