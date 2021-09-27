афиша
афиша
Регистрация
Джанго

Джанго

В Harat's pub пройдет большой праздничный концерт Джанго.

 

По независящим от Myslo-кассы причинам концерт Джанго отменен.

Джанго - автор нашумевшего хита «Холодная весна» из к/ф «Бой с тенью», 
автор нашумевшего хита «Холодная весна» из к/ф «Бой с тенью», поздравит с днём рождения тульский Harat's pub! Группа выступит в полном составе, гостей ждёт море драйва и энергии! 
 
Джанго - постоянный участник фестиваля «Нашествие», а также проектов «Наши в городе», «Новые песни о главном», «Live 8» и многих других. Российский кинематограф любит песни ДЖАНГО за их мелодичность и искренность, каждая песня этого загадочного музыканта – целая история. История о жизни, любви, поиске. Песня «Папаган» звучит в сериале «Солдаты», «Возвращайся, ты слишком далеко» (дуэт с Екатериной Гусевой) – в фильме «Беглянки», в сериал «Последняя репродукция» вошла песня «Венгерка», в сериал «Беглец» - композиция «Лето на 17-й Аллее», летний хит, записанный с лучшими сербскими трубачами Оркестра Бобана Марковича!
 
Все эти хиты, а также любимые многими песни «Была не Была», «До Тебя», «Пальтецо», «Снег», регулярно звучащие в эфирах радиостанций, вы услышите на праздничном концерте в HARAT'S PUB! 
 
Давайте отметим этот ДР вместе с Джанго! Равнодушных не останется. Гарантируем.

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 января 2022, суббота
21:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
Купить билет
13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
22 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.