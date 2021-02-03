Clockwork Times
24 апреля в тульском рок-клубе M2 выступит панк-рок коллектив Clockwork Times. Эти смелые парни заняли свою нишу на российской панк-рок-сцене и, обойдя все провокации, вот уже много лет уверенно строят свою музыкальную историю.
Они не щадили никого и не боялись затронуть все будоражащие общественность темы. Их ценят за искренность и бешеную энергетику, ведь наплевав на законы рынка, они не примыкают ни к одной тусовке, оставаясь самими собой. Их путь по праву можно назвать достойным и честным, ведь парни пережили все аспекты шоу-бизнеса.
И несмотря на все события за столь долгий путь, CWT продолжают собирать полные залы и устраивают незабываемые концерты по всей России.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
24 апреля 2021, суббота
20:00
22 мая, суббота 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 апреля, пятница 22:00
₽ Билеты: 400 ₽
4 мая, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1500 ₽
12 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 600-1600 ₽
10 мая, понедельник 10:50
22 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽