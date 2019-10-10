БлагоДарю
29 ноября в Городском концертном зале пройдет пятый благотворительный концерт «БлагоДарю» в помощь больным детям. Меропрятие проводится совместно с отделом благотворительности и социальному служению Тульской и Ефремовской Епархии. Поддержать детей безвозмездно приезжают известные артисты из разных городов России.
За четыре года материальную поддержку получили 12 больных детей, в рамках проекта было приобретено и передано: электрический лестничный подъемник для инвалидов, компьютер для обучения, оборудование для занятий по системе М. Монтессори для реабилитации детей с ДЦП «Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних № 1» на сумму 100 000 рублей.
Стоимость: 500 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
29 ноября 2019, пятница
19:00
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
29 ноября, пятница 10:00
₽ Билеты: 100-300 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 750-1275 ₽