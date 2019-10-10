29 ноября в Городском концертном зале пройдет пятый благотворительный концерт «БлагоДарю» в помощь больным детям. Меропрятие проводится совместно с отделом благотворительности и социальному служению Тульской и Ефремовской Епархии. Поддержать детей безвозмездно приезжают известные артисты из разных городов России.

За четыре года материальную поддержку получили 12 больных детей, в рамках проекта было приобретено и передано: электрический лестничный подъемник для инвалидов, компьютер для обучения, оборудование для занятий по системе М. Монтессори для реабилитации детей с ДЦП «Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних № 1» на сумму 100 000 рублей.

Стоимость: 500 р.