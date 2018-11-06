На сцене Городского концертного зала выступит проникновенный шансонье Алексей Брянцев. На концерте музыкант представит свою новую программу «Я все еще тебя люблю».

Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка».В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.