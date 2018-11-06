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Алексей Брянцев

Алексей Брянцев

На сцене Городского концертного зала выступит проникновенный шансонье Алексей Брянцев. На концерте музыкант представит свою новую программу «Я все еще тебя люблю».

Алексей Брянцев — российский певец в жанре шансон, полный тезка своего старшего дальнего родственника, музыканта и композитора Алексея Брянцева, которого знают как аранжировщика группы «Бутырка».В своих песнях Алексей «рисует» лирику и прозу нашей жизни. Один из самых востребованных молодых певцов и уже сегодня тысячи поклонников отмечают жизненность текстов исполняемых им песен.

Дополнительная информация по тел.: 8 (964)564−56−45

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 апреля 2019, суббота
19:00
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