Звук свободы

Премьера: 14.09.2023

Режиссер: Алехандро Монтеверде

Актеры: Джим Кэвизел, Билл Кэмп, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Лукас Авила, Джессика Боррото Перриман, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Сэмюэль Ливингстон, Густаво Санчес Парра, Крис Аведисян

Жанр: Биография, Боевик, Драматический

Продолжительноcть: 131 минута

В ходе операции по борьбе с торговлей детьми специальный агент Тим Баллард освобождает мальчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии.