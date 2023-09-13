Звук свободы
Премьера:
14.09.2023
Режиссер:
Алехандро Монтеверде
Актеры:
Джим Кэвизел, Билл Кэмп, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Лукас Авила, Джессика Боррото Перриман, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Сэмюэль Ливингстон, Густаво Санчес Парра, Крис Аведисян
Жанр:
Биография, Боевик, Драматический
Продолжительноcть:
131 минута
В ходе операции по борьбе с торговлей детьми специальный агент Тим Баллард освобождает мальчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии.
16 сентября, суббота
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 сентября, воскресенье
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 сентября, понедельник
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 сентября, вторник
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 сентября, среда
|
16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
19:35
16 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
19:35
17 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
19:35
18 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
19:40
19 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
19:40
20 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:15
19:35
18 сентября, понедельник 00:00
13 - 20 сентября
31 августа - 14 сентября
20 апреля - 20 сентября
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21 - 27 сентября