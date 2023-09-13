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Звук свободы

Звук свободы

Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Алехандро Монтеверде
  
Актеры:
Джим Кэвизел, Билл Кэмп, Кристал Апарисио, Хавьер Годино, Лукас Авила, Джессика Боррото Перриман, Мэнни Перес, Эдуардо Верастеги, Сэмюэль Ливингстон, Густаво Санчес Парра, Крис Аведисян
  
Жанр:
Биография, Боевик, Драматический
  
Продолжительноcть:
131 минута
  

В ходе операции по борьбе с торговлей детьми специальный агент Тим Баллард освобождает мальчика, который рассказывает ему о своей сестре, оставшейся в руках жестоких торговцев. Понимая, какая чудовищная судьба ждет девочку, Тим решается на невероятно опасную спасательную миссию в джунглях Колумбии.

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Касса
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