19 июня в Большом зале «Октавы» состоится показ сборника короткометражек The future is female. В него вошли лучшие фильмы про независимых, сильных, честных, естественных и настоящих женщин. Презентует картины уже ставший постоянным гостем кластера отборщик программы короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля Андрей Щиголев.

?

Список фильмов:

?

Fuck you. Режиссер: Аннет Сидор. Швеция, продолжительность: 15 минут.

Решая узнать уровень толерантности своего бойфренда в вопросах гендерного и расового равноправия, темнокожая девушка приготовила для него неожиданный сюрприз…

?

«Стая». Режиссер: Фанни Овесен. Норвегия, продолжительность: 18 минут.

Группа девочек пубертатного возраста играя и борясь друг с другом за лидерство, устраивают хаос в публичном бассейне, вызывая у посетителей чувство растерянности и страха.

?

«Только посмотрите на нее». Режиссер: Горан Столевски. Македония, продолжительность: 18 минут.

Упрямая старшеклассница не желает мириться с существующим положением вещей в мире, где за женщиной закреплена строго определенная роль. Она решает доказать свое право быть равной, приняв участие в мужском религиозном обряде.

?

Push It. Режиссер: Юлия Телин. Швеция, продолжительность: 8 минут.

Иногда, даже если ты лучший — тебе не победить. Особенно, если ты девочка. Хедда пытается изо всех сил, но мальчики иногда играют не по правилам.

?

«Эс как доллар, точка джи». Режиссер: Оксана Михеева. Россия, продолжительность: 16 минут.

Недалекое будущее. Власти страны приняли закон об аренде мужчин на определенный срок, по истечении которого женщины должны сдать супруга обратно… Чтобы оставить мужа при себе, Анна решается на хитрость, но план рушит муж, которого новый закон вполне устраивает.

?

Вход по предварительной регистрации.

?