Страна: США, Франция, 1991

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 137 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,37

19 августа, за несколько дней до официального релиза, в тульском кинотеатре СИНЕМА ПАРК пройдет специальный показ новой версии легендарного фантастического боевика «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D. Для российского зрителя это станет первой и единственной возможностью увидеть знаменитый фильм в формате 3D на большом экране. Новую версию «Терминатора 2: Судный день» кинокомпания ВОЛЬГА выпустит в прокат 24 августа.

«Терминатор-2» — один из редких сиквелов в истории кино, который превзошел оригинал. Фильм Джеймса Кэмерона не только открыл новую эру в области спецэффектов и собрал рекордную для того времени кассу, но и доказал, что массовое искусство может быть абсолютно авторским. Кэмерон создал настоящий «метатекст» с несколькими уровнями смыслов. Воплотил сложный многомерный мир, который с интересом разбирали самые широкие зрители и с энтузиазмом интерпретировали модные философы и культурологи. Для эпохи 90-х «Терминатор-2» оказался таким же революционным, каким был «Чужой» Ридли Скотта для 80-х, а «Матрица» родственников Вачовски — для эпохи нулевых.