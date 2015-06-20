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Терминатор 2: Судный день

Терминатор 2: Судный день

Страна:
США, Франция, 1991
 
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
 
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон
 
Жанр:
фантастика, боевик
 
Продолжительноcть:
137 мин
 
Рейтинг Кинопоиска:
8,37
 
 

 

 

19 августа, за несколько дней до официального релиза, в тульском кинотеатре СИНЕМА ПАРК пройдет специальный показ новой версии легендарного фантастического боевика «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D. Для российского зрителя это станет первой и единственной возможностью увидеть знаменитый фильм в формате 3D на большом экране. Новую версию «Терминатора 2: Судный день» кинокомпания ВОЛЬГА выпустит в прокат 24 августа.

«Терминатор-2» — один из редких сиквелов в истории кино, который превзошел оригинал. Фильм Джеймса Кэмерона не только открыл новую эру в области спецэффектов и собрал рекордную для того времени кассу, но и доказал, что массовое искусство может быть абсолютно авторским. Кэмерон создал настоящий «метатекст» с несколькими уровнями смыслов. Воплотил сложный многомерный мир, который с интересом разбирали самые широкие зрители и с энтузиазмом интерпретировали модные философы и культурологи. Для эпохи 90-х «Терминатор-2» оказался таким же революционным, каким был «Чужой» Ридли Скотта для 80-х, а «Матрица» родственников Вачовски — для эпохи нулевых.

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