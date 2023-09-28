Телохранитель на фрилансе
Премьера:
19.10.2023
Режиссер:
Пьер Морель
Актеры:
Джон Сина, Элис Ив, Элисон Бри, Кристиан Слейтер, Мартон Чокаш, Хуан Пабло Раба, Молли МакКанн, Джулианна Арриета, Себастиан Эслава, Роберто Кано, Даниель Торо
Жанр:
Боевик, Комедия
Продолжительноcть:
109 минут
Бывший оперативник спецназа променял полную экшена жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
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