Телохранитель на фрилансе

Премьера: 19.10.2023

Режиссер: Пьер Морель

Актеры: Джон Сина, Элис Ив, Элисон Бри, Кристиан Слейтер, Мартон Чокаш, Хуан Пабло Раба, Молли МакКанн, Джулианна Арриета, Себастиан Эслава, Роберто Кано, Даниель Торо

Жанр: Боевик, Комедия

Продолжительноcть: 109 минут

Бывший оперативник спецназа променял полную экшена жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.