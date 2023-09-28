  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Телохранитель на фрилансе - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Телохранитель на фрилансе

Телохранитель на фрилансе

Премьера:
19.10.2023
 
Режиссер:
Пьер Морель
  
Актеры:
Джон Сина, Элис Ив, Элисон Бри, Кристиан Слейтер, Мартон Чокаш, Хуан Пабло Раба, Молли МакКанн, Джулианна Арриета, Себастиан Эслава, Роберто Кано, Даниель Торо
  
Жанр:
Боевик, Комедия
  
Продолжительноcть:
109 минут
  

Бывший оперативник спецназа променял полную экшена жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все-таки соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку — сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора. Однако на месте они внезапно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе пригодятся все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.

0
Касса
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 18 октября
Синема Стар
Объектив
19 августа - 18 октября
Синема Стар
Исчезнувшая в звездах
12 - 18 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 18 октября
Алмаз Синема
Сила добра
18 октября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 18 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.