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Сувенир для прокурора

Сувенир для прокурора

Страна:
СССР, 1989
 
 
Режиссер:
Александр Косарев
  
Актеры:
Юрий Соломин, Галина Беляева, Пётр Вельяминов, Ирина Короткова, Вадим Спиридонов, Светлана Тома, Иван Лапиков, Лариса Долина, Владимир Андреев, Николай Бурляев
  
Жанр:
криминал, детектив
  
Продолжительноcть:
89 мин 
       
 

 

В небольшом южном курортном городе в автокатастрофе погибает завскладом местного машиностроительного завода. Предварительное следствие показало, что водитель был пьян и не справился с управлением автомобиля. Но что-то в этом деле настораживало, не увязывалось, и за него взялся лично прокурор города. Оказалось, что действительно, водитель в момент аварии не находился за рулем машины, произошло убийство.

Расследование этого убийства стало началом проверки работы, как самого завода, так и связанной с ним ювелирной фабрики. Становилось понятно, что дело приходится иметь с мафией, которая в своих ответных мерах готова использовать любые средства — от примитивного шантажа, до компрометации самого прокурора…

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