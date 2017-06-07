Сувенир для прокурора

Страна: СССР, 1989

Режиссер: Александр Косарев

Актеры: Юрий Соломин, Галина Беляева, Пётр Вельяминов, Ирина Короткова, Вадим Спиридонов, Светлана Тома, Иван Лапиков, Лариса Долина, Владимир Андреев, Николай Бурляев

Жанр: криминал, детектив

Продолжительноcть: 89 мин

В небольшом южном курортном городе в автокатастрофе погибает завскладом местного машиностроительного завода. Предварительное следствие показало, что водитель был пьян и не справился с управлением автомобиля. Но что-то в этом деле настораживало, не увязывалось, и за него взялся лично прокурор города. Оказалось, что действительно, водитель в момент аварии не находился за рулем машины, произошло убийство.

Расследование этого убийства стало началом проверки работы, как самого завода, так и связанной с ним ювелирной фабрики. Становилось понятно, что дело приходится иметь с мафией, которая в своих ответных мерах готова использовать любые средства — от примитивного шантажа, до компрометации самого прокурора…