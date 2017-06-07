Сувенир для прокурора
Страна:
СССР, 1989
Режиссер:
Александр Косарев
Актеры:
Юрий Соломин, Галина Беляева, Пётр Вельяминов, Ирина Короткова, Вадим Спиридонов, Светлана Тома, Иван Лапиков, Лариса Долина, Владимир Андреев, Николай Бурляев
Жанр:
криминал, детектив
Продолжительноcть:
89 мин
В небольшом южном курортном городе в автокатастрофе погибает завскладом местного машиностроительного завода. Предварительное следствие показало, что водитель был пьян и не справился с управлением автомобиля. Но что-то в этом деле настораживало, не увязывалось, и за него взялся лично прокурор города. Оказалось, что действительно, водитель в момент аварии не находился за рулем машины, произошло убийство.
Расследование этого убийства стало началом проверки работы, как самого завода, так и связанной с ним ювелирной фабрики. Становилось понятно, что дело приходится иметь с мафией, которая в своих ответных мерах готова использовать любые средства — от примитивного шантажа, до компрометации самого прокурора…
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|16:00
|Майский
13 июня, вторник
|19:00
|Майский
14 июня, среда
|17:00
|Майский
15 июня, четверг
|19:00
|Майский
16 июня, пятница
|17:00
|Майский