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Союзники

Союзники

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 01.12.2016
 
Режиссер:
Роберт Земекис
  
Актеры:
Брэд Питт, Марион Котийяр, Джаред Харрис, Дэниэл Беттс, Саймон МакБерни, Мэрион Бэйли, Лиззи Каплан, Энтон Лессер, Мэттью Гуд
  
Жанр:
боевик, драма
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

1942 год. Во время опасной миссии в Северной Африке разведчик Макс встречает участницу сопротивления Марианну. Их чувствам суждено подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых станет испытание правдой…

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