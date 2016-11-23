Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 01.12.2016

Режиссер: Роберт Земекис

Актеры: Брэд Питт, Марион Котийяр, Джаред Харрис, Дэниэл Беттс, Саймон МакБерни, Мэрион Бэйли, Лиззи Каплан, Энтон Лессер, Мэттью Гуд

Жанр: боевик, драма

Продолжительноcть: 120 мин

1942 год. Во время опасной миссии в Северной Африке разведчик Макс встречает участницу сопротивления Марианну. Их чувствам суждено подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых станет испытание правдой…