Союзники
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 01.12.2016
Режиссер:
Роберт Земекис
Актеры:
Брэд Питт, Марион Котийяр, Джаред Харрис, Дэниэл Беттс, Саймон МакБерни, Мэрион Бэйли, Лиззи Каплан, Энтон Лессер, Мэттью Гуд
Жанр:
боевик, драма
Продолжительноcть:
120 мин
1942 год. Во время опасной миссии в Северной Африке разведчик Макс встречает участницу сопротивления Марианну. Их чувствам суждено подвергнуться тысяче испытаний, главным из которых станет испытание правдой…
Сегодня
|21:25
|Киносити
Завтра
|21:25
|Киносити
24 декабря, суббота
|15:10
|Киносити
25 декабря, воскресенье
|15:10
|Киносити
26 декабря, понедельник
|15:10
|Киносити
27 декабря, вторник
|15:10
|Киносити
28 декабря, среда
|15:10
|Киносити