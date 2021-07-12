Пороховой коктейль

Страна: США, Франция, 2021

Премьера: в РФ 15.07.2021

Режиссер: Навот Папушадо

Актеры: Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Фрейя Аллан, Ралф Айнесон, Хлоя Коулмэн, Сэмюэл Андерсон

Жанр: боевик, триллер, приключения

Продолжительноcть: 114 мин

Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».