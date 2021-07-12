Пороховой коктейль
Страна:
США, Франция, 2021
Премьера:
в РФ 15.07.2021
Режиссер:
Навот Папушадо
Актеры:
Карен Гиллан, Лина Хиди, Карла Гуджино, Мишель Йео, Анджела Бассетт, Пол Джаматти, Фрейя Аллан, Ралф Айнесон, Хлоя Коулмэн, Сэмюэл Андерсон
Жанр:
боевик, триллер, приключения
Продолжительноcть:
114 мин
Быть киллером — весело и просто. Особенно для Сэм, которая от матери унаследовала талант к заказным убийствам. Но когда девушке приходится пойти наперекор собственному боссу, она становится мишенью целой армии головорезов. К счастью, мама и её бывшие напарницы готовы помочь угостить недоброжелателей своим фирменным «пороховым коктейлем».
Сегодня
|14:30
|Алмаз Синема
|20:40
|Алмаз Синема
Завтра
|14:30
|Алмаз Синема
|20:40
|Алмаз Синема
17 июля, суббота
|14:30
|Алмаз Синема
|20:40
|Алмаз Синема
18 июля, воскресенье
|14:30
|Алмаз Синема
|20:40
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:30
20:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:30
20:40
17 июля, суббота
|Алмаз Синема
|
14:30
20:40
18 июля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:30
20:40
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽