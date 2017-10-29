Первый мститель: Противостояние
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 05.05.2016
Режиссер:
Энтони Руссо, Джо Руссо
Актеры:
Крис Эванс, Том Холланд, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни мл., Себастьян Стэн, Пол Радд, Джереми Реннер, Мариса Томей, Пол Беттани
Жанр:
фантастика, боевик
Продолжительноcть:
148 мин
Бюджет:
$250 000 000,00
Сбор в мире:
$1 144 877 176,00
Сбор в России:
$16 485 832,00
Рейтинг Кинопоиска:
7,46
Действие фильма «Первый мститель: Противостояние» начинается там, где заканчиваются события блокбастера Marvel «Мстители: Эра Альтрона» — Стив Роджерс и Мстители пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом. После очередного международного инцидента с участием Мстителей правительство настаивает на создании особого органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.
Сегодня
|19:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 19:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 15:30