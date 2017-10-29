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Первый мститель: Противостояние

Первый мститель: Противостояние

Страна:
США, 2016
 
Премьера:
в РФ 05.05.2016
 
Режиссер:
Энтони Руссо, Джо Руссо
  
Актеры:
Крис Эванс, Том Холланд, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни мл., Себастьян Стэн, Пол Радд, Джереми Реннер, Мариса Томей, Пол Беттани
  
Жанр:
фантастика, боевик
  
Продолжительноcть:
148 мин
  
Бюджет:
$250 000 000,00
  
Сбор в мире:
$1 144 877 176,00
 
Сбор в России:
$16 485 832,00
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,46
          
 

Действие фильма «Первый мститель: Противостояние» начинается там, где заканчиваются события блокбастера Marvel «Мстители: Эра Альтрона» — Стив Роджерс и Мстители пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом. После очередного международного инцидента с участием Мстителей правительство настаивает на создании особого органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.

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