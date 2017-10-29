Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 05.05.2016

Режиссер: Энтони Руссо, Джо Руссо

Актеры: Крис Эванс, Том Холланд, Элизабет Олсен, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни мл., Себастьян Стэн, Пол Радд, Джереми Реннер, Мариса Томей, Пол Беттани

Жанр: фантастика, боевик

Продолжительноcть: 148 мин

Бюджет: $250 000 000,00

Сбор в мире: $1 144 877 176,00

Сбор в России: $16 485 832,00

Рейтинг Кинопоиска: 7,46

Действие фильма «Первый мститель: Противостояние» начинается там, где заканчиваются события блокбастера Marvel «Мстители: Эра Альтрона» — Стив Роджерс и Мстители пытаются преодолеть разрушительные последствия битвы с восставшим против людей искусственным интеллектом. После очередного международного инцидента с участием Мстителей правительство настаивает на создании особого органа управления, который будет регулировать деятельность команды супергероев. И в этих обстоятельствах команде Мстителей предстоит спасать мир от новой угрозы.