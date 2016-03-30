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Пальмы в снегу

Пальмы в снегу

Страна:
Испания, 2015
 
Премьера:
в РФ 07.04.2016
 
Режиссер:
Фернандо Гонсалес Молина
  
Актеры:
Марио Касас, Адриана Угарте, Макарена Гарсия, Ален Эрнандес, Берта Васкес, Джедже Апали, Даниэль Грао, Хосе Мария Кимбо, Фернандо Кайо, Сельсо Бугалло, Петра Мартинес
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
163 мин
  

Случайно найденное письмо подталкивает героиню, Кларенс, отправиться на поиски тех мест, где ее отец Джеймс и дядя Килиан провели большую часть своей молодости, на остров Фернандо-По. В недрах этих пышных и соблазнительных земель девушка раскапывает тайны истории запретной любви, обернутой бурными историческими обстоятельствами, последствия которых привели к нынешней ситуации…

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