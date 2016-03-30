Пальмы в снегу

Страна: Испания, 2015

Премьера: в РФ 07.04.2016

Режиссер: Фернандо Гонсалес Молина

Актеры: Марио Касас, Адриана Угарте, Макарена Гарсия, Ален Эрнандес, Берта Васкес, Джедже Апали, Даниэль Грао, Хосе Мария Кимбо, Фернандо Кайо, Сельсо Бугалло, Петра Мартинес

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 163 мин

Случайно найденное письмо подталкивает героиню, Кларенс, отправиться на поиски тех мест, где ее отец Джеймс и дядя Килиан провели большую часть своей молодости, на остров Фернандо-По. В недрах этих пышных и соблазнительных земель девушка раскапывает тайны истории запретной любви, обернутой бурными историческими обстоятельствами, последствия которых привели к нынешней ситуации…