афиша
афиша
Регистрация
Обитель зла: Последняя глава

Обитель зла: Последняя глава

Страна:
Германия, Австралия, Канада, Франция, 2016
 
Премьера:
в РФ 10.02.2017
 
Режиссер:
Пол У. С. Андерсон
  
Актеры:
Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Шон Робертс, Уильям Леви, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги
  
Жанр:
экшен, фантастика
  
Продолжительноcть:
140 мин
  
Бюджет:
$90 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,72
          
 

Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме. Элис, пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, — туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Времени, шансов и сил на спасении остается все меньше, но Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и поставить финальную точку в этой борьбе.

Купить билет
Сегодня
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Синема Стар
17:10 Киносити
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
15:20 3D Синема Стар
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, воскресенье
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Синема Стар
17:10 Киносити
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, понедельник
11:15 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35 Киносити
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20 3D Синема Стар
17:10 Киносити
17:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20 3D Синема Стар
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 февраля, вторник
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 3D Синема Стар
12:35 Киносити
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Синема Стар
19:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:55 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, среда
12:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:25 3D Синема Стар
12:35 Киносити
15:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 3D Синема Стар
19:35 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Киносити
21:45 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, четверг
16:55 3D Синема Стар
21:25 3D Синема Стар
17 февраля, пятница
16:55 3D Синема Стар
21:25 3D Синема Стар
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика