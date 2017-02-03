Обитель зла: Последняя глава

Страна: Германия, Австралия, Канада, Франция, 2016

Премьера: в РФ 10.02.2017

Режиссер: Пол У. С. Андерсон

Актеры: Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Шон Робертс, Уильям Леви, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги

Жанр: экшен, фантастика

Продолжительноcть: 140 мин

Бюджет: $90 000 000

Рейтинг Кинопоиска: 6,72

Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме. Элис, пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, — туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Времени, шансов и сил на спасении остается все меньше, но Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и поставить финальную точку в этой борьбе.