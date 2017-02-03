Обитель зла: Последняя глава
Страна:
Германия, Австралия, Канада, Франция, 2016
Премьера:
в РФ 10.02.2017
Режиссер:
Пол У. С. Андерсон
Актеры:
Милла Йовович, Руби Роуз, Эли Лартер, Иэн Глен, Шон Робертс, Уильям Леви, Оуэн Мэкен, Ли Джун-ги
Жанр:
экшен, фантастика
Продолжительноcть:
140 мин
Бюджет:
$90 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
6,72
Действие заключительной части франшизы разворачивается сразу после событий, описанных в предыдущем фильме. Элис, пережившей предательство и чудом уцелевшей в жестокой схватке с кровожадными зомби, предстоит отправиться в самое сердце Ракун-Сити, Улей, — туда, откуда все началось. Корпорация «Амбрелла» готовится нанести решающий сокрушительный удар по выжившим, которых ожидает схватка с новым поколением бессмертных и непобедимых монстров. Времени, шансов и сил на спасении остается все меньше, но Элис должна попытаться вернуть себе сверхспособности и поставить финальную точку в этой борьбе.
Сегодня
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|15:20 3D
|Синема Стар
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|Синема Стар
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|21:45
|Киносити
|21:45 3D
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|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
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|15:20 3D
|Синема Стар
|15:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20 3D
|Синема Стар
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, воскресенье
|11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|15:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20 3D
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20 3D
|Синема Стар
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 февраля, понедельник
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|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|15:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:20 3D
|Синема Стар
|17:10
|Киносити
|17:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:20 3D
|Синема Стар
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 февраля, вторник
|12:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:25 3D
|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|15:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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|19:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:55 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 февраля, среда
|12:20
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|Синема Стар
|12:35
|Киносити
|15:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:10
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30 3D
|Синема Стар
|19:35 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|21:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 февраля, четверг
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|21:25 3D
|Синема Стар
17 февраля, пятница
|16:55 3D
|Синема Стар
|21:25 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Киносити
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17:10
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3D 23:55
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3D 15:20
3D 20:20
Завтра
|Киносити
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12:35
17:10
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:15
12:20
3D 15:20
17:45
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20:30
3D 21:45
22:45
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 15:20
3D 20:20
12 февраля, воскресенье
|Киносити
|
12:35
17:10
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
12:20
3D 15:20
17:45
3D 19:35
20:30
3D 21:45
22:45
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 15:20
3D 20:20
13 февраля, понедельник
|Киносити
|
12:35
17:10
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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11:15
12:25
3D 15:20
17:45
3D 19:35
20:30
3D 21:45
22:45
3D 23:55
|Синема Стар
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3D 15:20
3D 20:20
14 февраля, вторник
|Киносити
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12:35
17:10
21:45
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3D 15:20
17:50
3D 19:35
20:30
3D 21:45
22:45
3D 23:55
|Синема Стар
|
3D 12:25
3D 19:30
15 февраля, среда
|Киносити
|
12:35
17:10
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:20
3D 15:20
17:50
3D 19:35
20:30
3D 21:45
22:45
|Синема Стар
|
3D 12:25
3D 19:30
16 февраля, четверг
|Синема Стар
|
3D 16:55
3D 21:25
17 февраля, пятница
|Синема Стар
|
3D 16:55
3D 21:25