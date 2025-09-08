Ночь
Страна:
Франция, Италия
Премьера:
09.10.2025
Режиссер:
Микеланджело Антониони
Актеры:
Марчелло Мастроянни, Жанна Моро, Моника Витти, Рози Маццакурати, Мария Пия Луци, Гвидо А.Марсан, Витторио Бертолини, Винченцо Корбелла, Уго Фортунати, Бернхард Викки
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
122 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
7.90
Сутки из жизни успешного миланского писателя и его жены, которые, несмотря на внешнее благополучие, все больше отдаляются друг от друга. Джованни, разочарованный в своем таланте, но умело манипулирующий словами, и Лидия, отчаянно желающая спастись от тревоги и одиночества, блуждают по вечеринкам, ночным клубам и светским приемам, убегая друг от друга в страхе остаться наедине.
