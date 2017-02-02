На пятьдесят оттенков темнее

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 09.02.2017

Режиссер: Джеймс Фоули

Актеры: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бессингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Дженнифер Или, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини

Жанр: мелодрама

Продолжительноcть: 115 мин

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.