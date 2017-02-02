На пятьдесят оттенков темнее
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 09.02.2017
Режиссер:
Джеймс Фоули
Актеры:
Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бессингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Дженнифер Или, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини
Жанр:
мелодрама
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115 мин
Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.
Сегодня
Завтра
11 февраля, суббота
12 февраля, воскресенье
13 февраля, понедельник
14 февраля, вторник
15 февраля, среда
16 февраля, четверг
|12:35
|Синема Стар
|17:15
|Синема Стар
|21:55
|Синема Стар
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:10
20:20
22:25
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
15:45
19:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
16:20
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
19:30
21:00
21:50
22:40
23:30
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:05
11:45
12:10
13:30
14:10
15:55
16:35
17:05
17:50
18:25
19:00
19:30
20:25
20:55
21:25
22:50
23:20
23:50
|Синема Стар
|
11:00
12:30
13:40
16:20
17:30
19:00
20:10
21:40
22:50
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:50
16:20
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:25
00:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
15:45
19:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
16:20
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
16:20
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
18:10
19:30
20:40
21:50
22:40
23:10
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:10
14:10
15:35
16:35
17:05
18:00
19:00
19:30
20:25
21:25
22:50
23:50
|Синема Стар
|
11:00
12:40
13:40
16:20
17:40
19:00
21:35
22:40
00:20
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:50
16:20
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
11 февраля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:25
00:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
15:45
19:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:30
17:30
22:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
16:20
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
18:10
19:30
20:40
21:50
22:40
23:10
00:10
01:05
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:10
14:10
15:35
16:35
17:05
18:00
19:00
19:30
20:25
21:25
22:50
23:50
|Синема Стар
|
11:00
12:40
13:40
16:20
17:40
19:00
21:35
22:40
00:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:30
17:30
22:00
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
12 февраля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:25
00:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
15:45
19:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:30
17:30
22:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
16:20
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
18:10
19:30
20:40
21:50
22:40
23:10
00:10
01:05
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:10
14:10
15:35
16:35
17:05
18:00
19:00
19:30
20:25
21:25
22:50
23:50
|Синема Стар
|
11:00
12:40
13:40
16:20
17:40
19:00
21:35
22:40
00:10
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
13:30
17:30
22:00
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
13 февраля, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:25
00:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
15:45
19:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
16:20
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
18:10
19:30
20:40
21:50
22:40
23:10
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:10
14:10
15:35
16:35
17:25
18:00
19:00
20:25
21:25
21:55
22:50
23:50
|Синема Стар
|
11:00
12:40
13:40
16:20
17:40
19:00
21:35
22:40
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:50
16:20
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
14 февраля, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:25
00:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
15:45
19:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
16:20
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
18:10
19:30
20:40
21:50
22:40
23:10
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
14:10
16:35
19:00
21:25
23:50
|Синема Стар
|
10:20
12:55
15:30
16:55
20:10
21:50
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:50
16:20
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
15 февраля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
11:50
16:20
20:20
|Азот (Новомосковск)
|
18:20
22:25
00:30
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Белёва
|
11:50
16:20
20:20
|ДК Тёпло-Огарёвского района
|
11:50
16:20
20:20
|ДКЖкино
|
21:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
11:50
16:20
20:20
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:50
16:20
20:20
|Киносити
|
10:10
10:40
12:30
13:10
14:50
15:25
15:40
17:10
17:45
18:10
19:30
20:40
21:50
22:40
23:10
00:10
|Кинотеатр Венёва
|
11:50
16:20
20:20
|Киреевский ГДК
|
11:50
16:20
20:20
|Новая Заря (Плавск)
|
11:50
16:20
20:20
|Октябрь
|
09:10
14:05
16:25
19:25
21:45
00:05
|Родина (Ясногорск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема 3D (Кимовск)
|
11:50
16:20
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
14:10
16:35
19:00
21:25
23:50
|Синема Стар
|
10:20
12:55
15:30
16:55
20:10
21:50
|Химик (Ефремов)
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
|Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
11:50
16:20
20:20
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
11:50
16:20
20:20
|Юность (Узловая)
|
11:50
16:20
20:20
16 февраля, четверг
|Киносити
|
00:10
|Синема Стар
|
12:35
17:15
21:55