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На пятьдесят оттенков темнее

На пятьдесят оттенков темнее

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 09.02.2017
 
Режиссер:
Джеймс Фоули
  
Актеры:
Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Тайлер Хэклин, Ким Бессингер, Белла Хиткот, Хью Дэнси, Марша Гей Харден, Дженнифер Или, Элоиза Мамфорд, Макс Мартини
  
Жанр:
мелодрама
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

 

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

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Сегодня
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:00 Синема Стар
11:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Родина (Ясногорск)
11:50 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30 Киносити
12:30 Синема Стар
12:40 Химик (Ефремов)
13:10 Киносити
13:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Синема Стар
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:40 Киносити
15:45 ДКЖкино
15:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Синема Стар
16:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Юность (Узловая)
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Химик (Ефремов)
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:30 Синема Стар
17:45 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Азот (Новомосковск)
18:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 ДКЖкино
19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Азот (Новомосковск)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:00 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Синема Стар
21:45 Октябрь
21:50 Киносити
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Киносити
22:50 Синема Стар
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:30 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
Завтра
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:00 Синема Стар
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Родина (Ясногорск)
11:50 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:30 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:40 Синема Стар
13:10 Киносити
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Синема Стар
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
15:45 ДКЖкино
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Юность (Узловая)
16:20 Синема Стар
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Химик (Ефремов)
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:40 Синема Стар
17:45 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:20 Азот (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 Киносити
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 ДКЖкино
20:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Синема Стар
21:45 Октябрь
21:50 Киносити
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Киносити
22:40 Синема Стар
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
00:10 Киносити
00:20 Синема Стар
00:30 Азот (Новомосковск)
11 февраля, суббота
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:00 Синема Стар
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Родина (Ясногорск)
12:30 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:40 Синема Стар
13:10 Киносити
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Синема Стар
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
15:45 ДКЖкино
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Юность (Узловая)
16:20 Синема Стар
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Химик (Ефремов)
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:40 Синема Стар
17:45 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:20 Азот (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 ДКЖкино
19:30 Киносити
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Синема Стар
21:45 Октябрь
21:50 Киносити
22:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Синема Стар
22:40 Киносити
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
00:10 Синема Стар
00:10 Киносити
00:30 Азот (Новомосковск)
01:05 Киносити
12 февраля, воскресенье
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:00 Синема Стар
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Родина (Ясногорск)
12:30 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:40 Синема Стар
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Киносити
13:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
13:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Синема Стар
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
15:45 ДКЖкино
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Юность (Узловая)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:20 Синема Стар
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Химик (Ефремов)
17:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:10 Киносити
17:30 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
17:30 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
17:40 Синема Стар
17:45 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:20 Азот (Новомосковск)
19:00 Синема Стар
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 ДКЖкино
19:30 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30 Киносити
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Синема Стар
21:45 Октябрь
21:50 Киносити
22:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
22:00 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Киносити
22:40 Синема Стар
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
00:10 Киносити
00:10 Синема Стар
00:30 Азот (Новомосковск)
01:05 Киносити
13 февраля, понедельник
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:00 Синема Стар
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Родина (Ясногорск)
11:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:50 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
12:30 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:40 Синема Стар
13:10 Киносити
13:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40 Синема Стар
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Киносити
15:45 ДКЖкино
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Юность (Узловая)
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Синема Стар
16:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Синема Стар
17:45 Киносити
18:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10 Киносити
18:20 Азот (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00 Синема Стар
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 Киносити
19:30 ДКЖкино
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:35 Синема Стар
21:45 Октябрь
21:50 Киносити
21:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Киносити
22:40 Синема Стар
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
00:10 Киносити
00:30 Азот (Новомосковск)
14 февраля, вторник
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:50 Родина (Ясногорск)
12:30 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:55 Синема Стар
13:10 Киносити
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:30 Синема Стар
15:40 Киносити
15:45 ДКЖкино
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Юность (Узловая)
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:45 Киносити
18:10 Киносити
18:20 Азот (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 ДКЖкино
19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:40 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Синема Стар
21:50 Киносити
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Киносити
23:10 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
00:10 Киносити
00:30 Азот (Новомосковск)
15 февраля, среда
09:10 Октябрь
10:10 Киносити
10:20 Синема Стар
10:30 Химик (Ефремов)
10:40 Киносити
11:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:50 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
11:50 ДК Тёпло-Огарёвского района
11:50 Юность (Узловая)
11:50 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
11:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
11:50 Новая Заря (Плавск)
11:50 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
11:50 Кинотеатр Венёва
11:50 ДК Белёва
11:50 Азимут (Богородицк)
11:50 Киреевский ГДК
11:50 Синема 3D (Кимовск)
11:50 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
11:50 Родина (Ясногорск)
11:50 Заокский районный культурно-досуговый центр
12:30 Киносити
12:40 Химик (Ефремов)
12:55 Синема Стар
13:10 Киносити
14:05 Октябрь
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50 Химик (Ефремов)
14:50 Киносити
15:25 Киносити
15:30 Синема Стар
15:40 Киносити
16:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
16:20 Родина (Ясногорск)
16:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
16:20 Азимут (Богородицк)
16:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:20 Киреевский ГДК
16:20 Кинотеатр Венёва
16:20 Новая Заря (Плавск)
16:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
16:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
16:20 ДК Белёва
16:20 Синема 3D (Кимовск)
16:20 Юность (Узловая)
16:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
16:25 Октябрь
16:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55 Синема Стар
17:00 Химик (Ефремов)
17:10 Киносити
17:45 Киносити
18:10 Киносити
18:20 Азот (Новомосковск)
19:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10 Химик (Ефремов)
19:25 Октябрь
19:30 Киносити
20:10 Синема Стар
20:20 Азимут (Богородицк)
20:20 Центр культуры и библиотечного обслуживания (Куркино)
20:20 Новая Заря (Плавск)
20:20 ДК Белёва
20:20 Киреевский ГДК
20:20 Родина (Ясногорск)
20:20 Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
20:20 Кинотеатр Венёва
20:20 Синема 3D (Кимовск)
20:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
20:20 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
20:20 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
20:20 Юность (Узловая)
20:20 ДК Тёпло-Огарёвского района
20:20 Заокский районный культурно-досуговый центр
20:40 Киносити
21:20 Химик (Ефремов)
21:25 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 ДКЖкино
21:45 Октябрь
21:50 Киносити
21:50 Синема Стар
22:25 Азот (Новомосковск)
22:40 Киносити
23:10 Киносити
23:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:05 Октябрь
00:10 Киносити
00:30 Азот (Новомосковск)
16 февраля, четверг
12:35 Синема Стар
17:15 Синема Стар
21:55 Синема Стар
00:10 Киносити
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