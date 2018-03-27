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Мышеловка

Мышеловка

Гастроли Орловского государственного театра для детей и молодёжи «Свободное пространство».

Замечательная пьеса «Мышеловка» английской писательницы, мастера детективного жанра Агаты Кристи стала основой для мюзикла, который сочинил известный российский композитор Александр Журбин. Конечно, пьеса хороша сама по себе, не случайно она идет ежедневно более 50-ти лет подряд в Лондоне, собирая каждый раз полный зал. В ней есть замечательно придуманная интрига, заставляющая зрителей с замиранием сердца следить за расследованием убийств, есть яркие характеры — подчас смешные, подчас трогательные, есть, наконец, и психологическая глубина. А музыка композитора делает историю не только еще более драматичной, но и наполняет ее тонким лиризмом, помогая выявить разные оттенки в поведении персонажей. Полицейский ищет убийцу среди постояльцев только что открывшейся гостиницы. Чем дольше идет расследование, тем сложнее кажется дело, ведь каждый из подозреваемых, имеет в своем прошлом какую-то вину.

Стоимость: от 300Р.

Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
28 апреля 2018, суббота
18:00
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29 апреля 2018, воскресенье
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