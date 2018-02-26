МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 03.03.2018
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
45 мин
Встречаем весну с новым выпуском киножурнала и яркими премьерами! В 70-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», а также впервые в проекте — мультсериал «Бодо Бородо».
Сегодня
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Белёв
|10:50
|ДКЖкино
Завтра
|10:00
|Киреевский ГДК
|10:00
|Белёв
|10:50
|ДКЖкино
Сегодня
|Белёв
|
10:00
|ДКЖкино
|
10:50
|Киреевский ГДК
|
10:00
Завтра
|Белёв
|
10:00
|ДКЖкино
|
10:50
|Киреевский ГДК
|
10:00