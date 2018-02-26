МУЛЬТ в кино. Выпуск №70. Привет, весна!

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 03.03.2018

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 45 мин

Встречаем весну с новым выпуском киножурнала и яркими премьерами! В 70-м выпуске смотрите самые новые серии мультфильмов «Барбоскины», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Деревяшки», «Дракоша Тоша», а также впервые в проекте — мультсериал «Бодо Бородо».