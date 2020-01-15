Миллион мелких осколков
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 30.01.2020
Режиссер:
Сэм Тейлор-Джонсон
Актеры:
Аарон Тейлор-Джонсон, Билли Боб Торнтон, Одесса Янг, Джованни Рибизи, Джульетт Льюис, Дэш Майок, Чарльз Парнелл, Давид Дастмалчян, Райан Херст
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
112 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,72
Молодой писатель Джеймс просыпается на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами — зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.
Сегодня
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Завтра
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1 февраля, суббота
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2 февраля, воскресенье
|20:00
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3 февраля, понедельник
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4 февраля, вторник
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5 февраля, среда
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1 февраля, суббота 13:00
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