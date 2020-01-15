Миллион мелких осколков

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 30.01.2020

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон

Актеры: Аарон Тейлор-Джонсон, Билли Боб Торнтон, Одесса Янг, Джованни Рибизи, Джульетт Льюис, Дэш Майок, Чарльз Парнелл, Давид Дастмалчян, Райан Херст

Жанр: драма

Продолжительноcть: 112 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,72

Молодой писатель Джеймс просыпается на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях и причинах своего разбитого состояния. Вскоре выясняется, что он против воли направлен в строгий реабилитационный центр, где лечат алкоголизм и наркоманию. Джеймс проходит лечение на грани пыток. Одновременно он сближается с другими пациентами — зависимым боссом мафии и молодой наркоманкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться.