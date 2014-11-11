Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I

Режиссер: Френсис Лоуренс.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Элизабет Бэнкс, Джулианна Мур, Филип Сеймур Хоффман, Джеффри Райт, Стэнли Туччи, Дональд Сазерленд.

75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ — Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр.