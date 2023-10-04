Дом тысячи дверей
Премьера:
05.10.2023
Режиссер:
Митеш Кумар Пател
Актеры:
Мередит ВанКейк, Джоуи Хейворт, Шон Диллингхем, Мисси Джейн, Джордж Нельсон, Бренда Джин Фоли, Кортни Дэвис, Сет Уидл, Ян Рейнолдс, Джефф Рейнолдс, Скотт Гор, Митч Гор
Жанр:
Детективы, Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
101 минута
Джером, штат Аризона. Крупнейший город-призрак Америки. Во время деловой поездки Габби вынуждена арендовать здесь дом. Но он оказывается проклят и заманивает девушку в смертельный лабиринт. Сможет ли Габби снять проклятье или станет очередной жертвой, не нашедшей выхода из тысячи дверей?
Сегодня
|
22:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 октября, суббота
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 октября, воскресенье
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 октября, понедельник
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 октября, вторник
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 октября, среда
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:35
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
7 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
8 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
9 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
10 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
11 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:10
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