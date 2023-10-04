Дом тысячи дверей

Премьера: 05.10.2023

Режиссер: Митеш Кумар Пател

Актеры: Мередит ВанКейк, Джоуи Хейворт, Шон Диллингхем, Мисси Джейн, Джордж Нельсон, Бренда Джин Фоли, Кортни Дэвис, Сет Уидл, Ян Рейнолдс, Джефф Рейнолдс, Скотт Гор, Митч Гор

Жанр: Детективы, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 101 минута

Джером, штат Аризона. Крупнейший город-призрак Америки. Во время деловой поездки Габби вынуждена арендовать здесь дом. Но он оказывается проклят и заманивает девушку в смертельный лабиринт. Сможет ли Габби снять проклятье или станет очередной жертвой, не нашедшей выхода из тысячи дверей?