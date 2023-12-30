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Астрал. Новые души

Астрал. Новые души

Премьера:
04.01.2024
 
Режиссер:
Гинанти Рона
  
Актеры:
Эмир Махира, Zee JKT48, Эндрю Баррет, Фарандика, Нейса Чандрия, Габриела Маргарет Вароу, Кларисса Челси, Кэролайн Кезия, Нараджан Шатора
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
106 минут
  

Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Однако вскоре он понимает, что ее сила растет: теперь она хочет забрать все души, опасность нависла над всей школой.

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