Астрал. Новые души

Премьера: 04.01.2024

Режиссер: Гинанти Рона

Актеры: Эмир Махира, Zee JKT48, Эндрю Баррет, Фарандика, Нейса Чандрия, Габриела Маргарет Вароу, Кларисса Челси, Кэролайн Кезия, Нараджан Шатора

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 106 минут

Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Однако вскоре он понимает, что ее сила растет: теперь она хочет забрать все души, опасность нависла над всей школой.