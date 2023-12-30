Астрал. Новые души
Премьера:
04.01.2024
Режиссер:
Гинанти Рона
Актеры:
Эмир Махира, Zee JKT48, Эндрю Баррет, Фарандика, Нейса Чандрия, Габриела Маргарет Вароу, Кларисса Челси, Кэролайн Кезия, Нараджан Шатора
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
106 минут
Старшеклассник Ракка обладает сверхъестественным даром видеть души умерших. Когда он переходит в новую школу, его начинает преследовать призрак таинственной девушки. Парню удается выяснить, что она мстит своим обидчикам за буллинг. Однако вскоре он понимает, что ее сила растет: теперь она хочет забрать все души, опасность нависла над всей школой.
6 января, суббота
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 января, воскресенье
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 января, понедельник
|
21:45
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 января, вторник
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 января, среда
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 января, четверг
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 января, суббота
|Алмаз Синема
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
7 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
8 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
9 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
10 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
11 января, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
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