афиша
афиша
Регистрация
XXI Джаз

XXI Джаз

В Туле в третий раз пройдёт джазовый фестиваль «XXI Джаз». Главная его цель — собрать вместе всех тех, кто любит играть и слушать джазовую и импровизационную музыку в нашем городе и области.

Сцена фестиваля открыта как для профессиональных, так и для начинающих исполнителей.

10 февраля. Первый день фестиваля.

14.00 — Малый зал ТКИ им. А. С. Даргомыжского. Мастер-класс Олега Щёголева «Особенности исполнительского мастерства на джазовой гитаре».

19.00 — Бар-ресторан «Stechkin». Ticket to the jazz (Тула), Джаз-трио Олега Щёголева (Калуга). Jam-session.

11 февраля. Второй день фестиваля.

11.00 — Концертный зал ДШИ № 4. III-й Открытый городской фестиваль-конкурс «XXI Джаз».

15.00−15.30 — Музыкальный магазин «Бастон». Мастер-класс Дмитрия Рудченко по джазовой гитаре.

19.00 — Бар-ресторан «Stechkin». Upgrade experience (Москва), М.А.Р.С. (Тула), Ritmens (Орёл).

12 февраля. Третий день фестиваля.

17.00 — Концертный зал ДШИ № 4. Ticket to the jazz (Тула), М.А.Р.С. (Тула), Говори тише (Калуга), Light Gospel Choir (Тула).

Вход свободный!

Подробнее.

Где и когда?
STECHKIN, бар-ресторан
STECHKIN, бар-ресторан
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
10 февраля 2017, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
11 февраля 2017, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского
Тульский колледж искусств им. А. С. Даргомыжского
Тула, Ф. Энгельса ул., д.72
10 февраля 2017, пятница
14:00
 В календарь
 В календарь
Бастон, магазин музыкальных инструментов
Бастон, магазин музыкальных инструментов
Тула, улица Пролетарская, 39
11 февраля 2017, суббота
15:00
 В календарь
 В календарь
Детская школа искусств №4
Детская школа искусств №4
Тула, Косая Гора, ул. Октябрьская, 1
11 февраля 2017, суббота
11:00
 В календарь
 В календарь
12 февраля 2017, воскресенье
17:30
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика