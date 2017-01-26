В Туле в третий раз пройдёт джазовый фестиваль «XXI Джаз». Главная его цель — собрать вместе всех тех, кто любит играть и слушать джазовую и импровизационную музыку в нашем городе и области.

Сцена фестиваля открыта как для профессиональных, так и для начинающих исполнителей.

10 февраля. Первый день фестиваля.

14.00 — Малый зал ТКИ им. А. С. Даргомыжского . Мастер-класс Олега Щёголева «Особенности исполнительского мастерства на джазовой гитаре».

19.00 — Бар-ресторан «Stechkin». Ticket to the jazz (Тула), Джаз-трио Олега Щёголева (Калуга). Jam-session.

11 февраля. Второй день фестиваля.

11.00 — Концертный зал ДШИ № 4. III-й Открытый городской фестиваль-конкурс «XXI Джаз».

15.00−15.30 — Музыкальный магазин «Бастон». Мастер-класс Дмитрия Рудченко по джазовой гитаре.

19.00 — Бар-ресторан «Stechkin». Upgrade experience (Москва), М.А.Р.С. (Тула), Ritmens (Орёл).

12 февраля. Третий день фестиваля.

17.00 — Концертный зал ДШИ № 4. Ticket to the jazz (Тула), М.А.Р.С. (Тула), Говори тише (Калуга), Light Gospel Choir (Тула).

Вход свободный!

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