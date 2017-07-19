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Среднерусская возвышенность: Мелодии легендарных мюзиклов

Среднерусская возвышенность: Мелодии легендарных мюзиклов

«Среднерусская возвышенность» - фестиваль нового — европейского — формата. На протяжении всего лета и начала осени звезды мировой величины, отечественной и зарубежной эстрады, представляют здесь свои концертные программы.

В воскресенье 30 июля на сцене фестиваля прозвучат мелодии всеми любимых мюзиклов — «Нотр-Дам де Пари», «Mamma Mia!», «Метро», «Красавица и Чудовище», «Чикаго». Каждый из нас узнает культовые мелодии с первых нот.

Солисты — Александр Постоленко, Сергей Ли, Андрей Александрин, Виктория Канаткина, Антонина Березка.

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» — это полсотни песен о любви, потрясающие голоса, мелодичная музыка, соединяющая французский шансон и цыганские мотивы. Самая известная песня мюзикла «Belle» стала самостоятельным мировым хитом и получила несколько музыкальных наград.

Мировая премьера «Mamma Mia!» состоялась в Лондоне в 1999 году: в сюжете переплетение комедийных ситуаций, подчеркнутых жизнерадостной музыкой ABBA, оригинальные костюмы и остроумные диалоги героев.

«Метро» — это мюзикл о молодежи и для молодежи. В основе сюжета лежит чистая романтическая история, которая переплетается с такими серьезными темами как деньги и предательство, отношения между поколениями, молодежь и жестокая действительность.

«Красавица и Чудовище» — мюзикл, в котором рассказывается любовная история, основанная на известном романтическом сюжете.

История мюзикла «Чикаго» началась без малого сто лет назад, когда из-под пера молодой журналистки Морин Даллас вышла пьеса, изобличающая продажную прессу и извращенную общественную мораль американского общества 20-хх годов ХХ века.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9−00 текущего дня. Начало концертной программы — в 16−00.

Фестиваль «Среднерусская возвышенность» — это уникальное музыкальное событие в России. Впервые оно состоится в Тульской области на территории международного туристического центра «Золотой город».

Не упустите свой шанс услышать «вживую» мировые и отечественные хиты!

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
30 июля 2017, воскресенье
16:00
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