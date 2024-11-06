Как справиться со стрессом и куда тулякам обратиться за помощью

С 4 по 10 ноября в России проходит неделя сохранения душевного комфорта, приуроченная к Международной неделе осведомленности о стрессе.

По словам медицинского психолога областной психиатрической больницы Юлии Курачиновой, стресс — это эмоциональное и физическое напряжение, вызванное воздействием различных неблагоприятных факторов.

К наиболее распространённым симптомам стресса относятся:

Ощущение постоянной усталости;

Проблемы с концентрацией внимания, забывчивость;

Снижение работоспособности либо наоборот, трудоголизм;

Нервные тики, изменение поведения;

Конфликты на работе или в семье;

Головные боли, сонливость;

Потеря или набор веса, нарушение режима приёма пищи (когда человек отказывается от еды либо наоборот, «заедает» стресс).

«Причиной стресса могут быть информационные перегрузки (обилие негативной информации из СМИ, Интернета), раздражение от переизбытка общения, конфликты, ссоры, напряжённые условия труда, последствия физической или психологической травмы, проблемы в личной жизни», — подчеркнула Юлия Курачинова.

Длительный или хронический стресс может стать одной из причин множества заболеваний, среди которых инсульт, инфаркт, сахарный диабет, ожирение, нарушение работы пищеварения и иммунитета, неврозы, головные боли, депрессия и т. д.

Как справиться со стрессом:

Наладьте режим сна — старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Ограничивайте потребление негативной информации из Интернета и СМИ.

Если стресс вызван внешними факторами (условия труда, конфликты на работе и т. д.) — постарайтесь изменить ситуацию.

Ежедневно выделяйте хотя бы 30 минут на то, чтобы полностью расслабиться — это может быть любимое хобби, занятия спортом или медитация.

Не пытайтесь всё успеть. Расставьте приоритеты и не берите на себя новые задачи, если вам кажется, что их слишком много.

Фокусируйтесь на положительных эмоциях: вспоминайте приятные и важные для вас моменты, ведите «дневник добрых дел» — записывайте всё, чем вы гордитесь.

«Кратковременный стресс — нормальное явление. Но когда это состояние становится хроническим, человеку гораздо труднее выполнять повседневные задачи, а его организм начинает „бунтовать“. В таких случаях необходима помощь специалиста», — сказала специалист.

В Тульской области работают кабинеты бесплатной психологической помощи. Каждый обратившийся, вне зависимости от возраста, может получить психологическую помощь. Специалисты применяют передовые методики и симптоматические опросники, эффективно работают с тревожными и депрессивными состояниями.

Обращение в кабинет психологической помощи анонимно и конфиденциально.

Если в процессе консультации выяснится, что для полного решения проблемы требуется психотерапевтическая или психиатрическая помощь, психолог порекомендует посетителю обратиться в профильный диспансер.

В Тульской области кабинеты медико-психологического консультирования расположены на базе следующих медучреждений:

ГУЗ «Ефремовская районная клиническая больница им. А. И. Козлова»,

ГУЗ «Богородицкая центральная больница»,

ГУЗ «Щекинская районная больница»,

ГУЗ «Киреевская центральная районная больница»,

ГУЗ «Плавская центральная районная больница им. С. С. Гагарина»,

Веневское подразделение ГУЗ «Городская больница № 11 г. Тулы»,

ГУЗ «Одоевская центральная районная больница им. П. П. Белоусова»,

ГУЗ «Белевская центральная районная больница»,

ГУЗ «Суворовская центральная районная больница»,

Алексинский филиал ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева»,

Новомосковский филиал ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева»,

Областной психоневрологический диспансер ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» (г. Тула, ул. Осташева, д. 18),

Узловский филиал ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева».

График работы филиалов ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева» можно посмотреть в разделе «Контактная информация».

Кроме того, пообщаться со специалистом можно по телефону круглосуточной горячей линии психиатрической больницы им. Н. П. Каменева: 8(800)550-65-86 и по телефону Семейного МФЦ «Мой семейный центр»: 129.