Где поесть Том кха в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Продолжаем пробовать горячие супы. В прошлый раз мы оценивали рамен, а сегодня будем есть Том кха — тоже азиатский суп, только тайский.

Традиционный рецепт Том кха (или Том кха кай) состоит из куриного бульона, кокосового молока, самой курицы и риса — его подают отдельно с перцем чили, лаймом и кинзой.

Том кха довольно острый, но благодаря добавлению кокосового молока становится более нежным и сливочным.

Забегая вперед, скажем честно: Том кха в тульских заведениях многолик. Где-то суп подают с морепродуктами, а не с курицей, где-то без риса, где-то лайм заменили лимоном.

Тем интереснее будет найти тот, что больше остальных напоминает оригинал!

Myslo искал традиционный Том кха в:

Цена: 390 руб.

Вес: 600 г. (450 г. — бульон, 150 г. — рис)

Время ожидания: 20 мин.

Вместо пары контейнеров нам вручили два ведерка: порция просто огромная! Приятно, что Gold Fish продолжает азиатские традиции и в количественном аспекте.

Бульон обжигает не сразу: первые две ложки он легко пьется, как сливочная жирнющая похлебка. А затем заставляет губы пылать. Девочки, берите на заметку: справляется лучше любого блеска-плампера! Но есть можно.

В супе начинки: парочка увесистых креветок (при очистке забыли убрать кишечник — фи!), много хрустящих шампиньонов и кусочки курицы — будто немного залежавшейся.

Рис сварен правильно: рассыпчатый, с добавлением мицукана (специального рисового уксуса). Не пожалели кинзы — настоящий подарок для любителей кориандра. Также к рису положили черри, пару колечек чили и две крупные дольки лайма.

Суп неплох, но разве это Том кха? По наполнению больше похож на Том ям. Тем не менее в целом блюдо нам понравилось, но за не самую свежую курицу и чрезмерно жирный бульон снимем один балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 550 руб. (490 руб. — сам суп, а рис к нему — 60 руб.)

Вес: примерно 550 г. (около 400-450 г. — суп, 100 г. — рис)

Время ожидания: 7 мин.

По сравнению с «голдфишевским» бульон в супе из «Китайки» практически не острый: кисловато-пряную похлебку с ароматом кинзы мы спокойно доели до конца.

Молока тут по ощущениям тоже меньше. Как и грибов: они нашинкованы тоненькими слайсами.

Больше всего вопросов вызвала курица. По текстуре и вкусу она напоминает что-то наподобие куриного карбонада или балыка. У мяса довольно яркий собственный вкус, который перебивает бульон и не сочетается с другими ингредиентами.

Больше всего нам понравилось есть бульон с рисом. Как нам показалось, рис ничем не заправлен, но это и не нужно: у него приятный натуральный вкус. И сварен он правильно — получится рассыпчатым, но клейким.

Том кха из «Китайки» неплох. Но за сомнительный (на наш взгляд) выбор курицы и небольшое количество грибов отнимем балл.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 510 руб.

Вес: 400 г. (300 г. — бульон, 100 г. — рис)

Время ожидания: 13 мин.

Суп из «Сакуры» не острый от слова совсем: ни чили, ни даже острой суповой основы не завезли. Зато молока (или сливок?) не пожалели: на вкус бульон чересчур сливочный и сладкий.

Похвастаться сытной начинкой он тоже не может: на дне обитают тонюсенькие слайсы грибов и крошечные кусочки пресной курицы.

Рис тоже не обрадовал: он слипся и заветрелся. Но если полить его соком лайма, становится в разы вкуснее!

Доедать суп мы не стали, даже из вежливости к внимательному и заботливому персоналу.

Оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 550 руб.

Вес: 230 г.

Время ожидания: 20 мин.

Сразу отнимаем балл за отсутствие риса. Обычно его подают отдельно, но ни в супе, ни вне его риса мы не обнаружили.

В остальном блюдо нам понравилось. Густой и сливочный бульон почти не острый, но засчет температуры комфортная перчинка все же чувствуется.

Этот Том кха подается с морепродуктами: нежный гребешок, сладковатый лосось и хрустящие креветки. Вместо кинзы на поверхности плавает лук.

Том кха в «Самурае» не самый аутентичный, зато вкусный. Но, увы, без риса.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Цена: 459 руб.

Вес: 350 г.

Время ожидания: 11 мин.

Том кха в Kannam Chichen — точно не Том кха.

Куриный бульон тут есть, но без кокосового молока. На дне контейнера притаились кусочки обжаренной с перцем, черри, грибы, лавровый лист и даже долька лимона (желтый цитрус, зеленый — какая разница, правда?). Засчет лимона и имбиря бульон получился кислвато-пряный.

Рис прилагается: пресный и слипшийся, но горячий. Видимо, заготовку подогрели в микроволновке.

Безмолочный двойник Том кха с лимоном нам понравился. Снимем балл за неоправданные ожидания и никудышный рис.

Оценка: 4 из 5 баллов.

Самое дорогое блюдо — «Китайка» и «Самурай» (по 550 руб.).

Самое дешевое блюдо — «Gold Fish» (390 руб.).

Самая скромная порция — «Самурай» (230 г).

Самая большая порция — «Gold Fish» (600 г).

Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Самурай».