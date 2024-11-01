Где поесть Том кха в Туле?

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.
Продолжаем пробовать горячие супы. В прошлый раз мы оценивали рамен, а сегодня будем есть Том кха — тоже азиатский суп, только тайский.
Традиционный рецепт Том кха (или Том кха кай) состоит из куриного бульона, кокосового молока, самой курицы и риса — его подают отдельно с перцем чили, лаймом и кинзой.
Том кха довольно острый, но благодаря добавлению кокосового молока становится более нежным и сливочным.
Забегая вперед, скажем честно: Том кха в тульских заведениях многолик. Где-то суп подают с морепродуктами, а не с курицей, где-то без риса, где-то лайм заменили лимоном.
Тем интереснее будет найти тот, что больше остальных напоминает оригинал!
Myslo искал традиционный Том кха в:
- кафе Gold Fish (ул. Сурикова, 7А),
- ресторане «Китайка» (Красноармейский просп., 8В),
- суши-баре «Сакура» (пр. Ленина, 52-а),
- суши-баре «Самурай» (Красноармейский пр., 14),
- кафе Kannam Chicken (Красноармейский просп., 10).
Gold Fish
Цена: 390 руб.
Вес: 600 г. (450 г. — бульон, 150 г. — рис)
Время ожидания: 20 мин.
Вместо пары контейнеров нам вручили два ведерка: порция просто огромная! Приятно, что Gold Fish продолжает азиатские традиции и в количественном аспекте.
Бульон обжигает не сразу: первые две ложки он легко пьется, как сливочная жирнющая похлебка. А затем заставляет губы пылать. Девочки, берите на заметку: справляется лучше любого блеска-плампера! Но есть можно.
В супе начинки: парочка увесистых креветок (при очистке забыли убрать кишечник — фи!), много хрустящих шампиньонов и кусочки курицы — будто немного залежавшейся.
Рис сварен правильно: рассыпчатый, с добавлением мицукана (специального рисового уксуса). Не пожалели кинзы — настоящий подарок для любителей кориандра. Также к рису положили черри, пару колечек чили и две крупные дольки лайма.
Суп неплох, но разве это Том кха? По наполнению больше похож на Том ям. Тем не менее в целом блюдо нам понравилось, но за не самую свежую курицу и чрезмерно жирный бульон снимем один балл.
Оценка: 4 из 5 баллов.
Китайка
Цена: 550 руб. (490 руб. — сам суп, а рис к нему — 60 руб.)
Вес: примерно 550 г. (около 400-450 г. — суп, 100 г. — рис)
Время ожидания: 7 мин.
По сравнению с «голдфишевским» бульон в супе из «Китайки» практически не острый: кисловато-пряную похлебку с ароматом кинзы мы спокойно доели до конца.
Молока тут по ощущениям тоже меньше. Как и грибов: они нашинкованы тоненькими слайсами.
Больше всего вопросов вызвала курица. По текстуре и вкусу она напоминает что-то наподобие куриного карбонада или балыка. У мяса довольно яркий собственный вкус, который перебивает бульон и не сочетается с другими ингредиентами.
Больше всего нам понравилось есть бульон с рисом. Как нам показалось, рис ничем не заправлен, но это и не нужно: у него приятный натуральный вкус. И сварен он правильно — получится рассыпчатым, но клейким.
Том кха из «Китайки» неплох. Но за сомнительный (на наш взгляд) выбор курицы и небольшое количество грибов отнимем балл.
Оценка: 4 из 5 баллов.
Сакура
Цена: 510 руб.
Вес: 400 г. (300 г. — бульон, 100 г. — рис)
Время ожидания: 13 мин.
Суп из «Сакуры» не острый от слова совсем: ни чили, ни даже острой суповой основы не завезли. Зато молока (или сливок?) не пожалели: на вкус бульон чересчур сливочный и сладкий.
Похвастаться сытной начинкой он тоже не может: на дне обитают тонюсенькие слайсы грибов и крошечные кусочки пресной курицы.
Рис тоже не обрадовал: он слипся и заветрелся. Но если полить его соком лайма, становится в разы вкуснее!
Доедать суп мы не стали, даже из вежливости к внимательному и заботливому персоналу.
Оценка: 3 из 5 баллов.
Самурай
Цена: 550 руб.
Вес: 230 г.
Время ожидания: 20 мин.
Сразу отнимаем балл за отсутствие риса. Обычно его подают отдельно, но ни в супе, ни вне его риса мы не обнаружили.
В остальном блюдо нам понравилось. Густой и сливочный бульон почти не острый, но засчет температуры комфортная перчинка все же чувствуется.
Этот Том кха подается с морепродуктами: нежный гребешок, сладковатый лосось и хрустящие креветки. Вместо кинзы на поверхности плавает лук.
Том кха в «Самурае» не самый аутентичный, зато вкусный. Но, увы, без риса.
Оценка: 4 из 5 баллов.
Kannam Chicken
Цена: 459 руб.
Вес: 350 г.
Время ожидания: 11 мин.
Том кха в Kannam Chichen — точно не Том кха.
Куриный бульон тут есть, но без кокосового молока. На дне контейнера притаились кусочки обжаренной с перцем, черри, грибы, лавровый лист и даже долька лимона (желтый цитрус, зеленый — какая разница, правда?). Засчет лимона и имбиря бульон получился кислвато-пряный.
Рис прилагается: пресный и слипшийся, но горячий. Видимо, заготовку подогрели в микроволновке.
Безмолочный двойник Том кха с лимоном нам понравился. Снимем балл за неоправданные ожидания и никудышный рис.
Оценка: 4 из 5 баллов.
Самое дорогое блюдо — «Китайка» и «Самурай» (по 550 руб.).
Самое дешевое блюдо — «Gold Fish» (390 руб.).
Самая скромная порция — «Самурай» (230 г).
Самая большая порция — «Gold Fish» (600 г).
Самое вкусное блюдо, по мнению редакции Myslo, — «Самурай».