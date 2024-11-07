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  5. 6 лучших комментариев: 25 октября - 1 ноября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 25 октября - 1 ноября

6 лучших комментариев: 25 октября - 1 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

В небе над Тулой заметили странные огни

- 2 -

Погода в Туле 29 октября: дождливо и прохладно

- 3 -

В соседней Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключённых

- 4 -

5 домиков А-фреймов в Тульской области, в которые можно поехать на выходные

- 5 -

Скорая, полиция и петарды из окон: массовая драка на Молодёжном бульваре в Туле попала на видео

- 6 -

Туляк предложил ограничить минимальную скорость на пунктах весового контроля

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Автор:
вчера, в 17:48 +2

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6 лучших комментариев: 18 - 25 октября
6 лучших комментариев: 18 - 25 октября
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