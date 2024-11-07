6 лучших комментариев: 25 октября - 1 ноября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В небе над Тулой заметили странные огни
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Погода в Туле 29 октября: дождливо и прохладно
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В соседней Липецкой области из колонии сбежали шестеро заключённых
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5 домиков А-фреймов в Тульской области, в которые можно поехать на выходные
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Скорая, полиция и петарды из окон: массовая драка на Молодёжном бульваре в Туле попала на видео
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Туляк предложил ограничить минимальную скорость на пунктах весового контроля
Лучший комментатор недели - ...