Шутки про Шамана и ипотеку: как в Туле прошел полуфинал Юго-Западной лиги КВН и «Битва вузов»

Рассказываем, как за выход в финал боролись веселые и находчивые.

В Туле прошел второй полуфинал Юго-Западной лиги КВН. Игры этой лиги временно переехали к нам из Курской области, но команды уже могут достойно конкурировать с участниками родной для Тулы Оружейки. Итак, обо всем по порядку.

Игра прошла в концертном зале Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого и выдалась необычной. Перед конкурсными выступлениями организовали «Битву вузов».

В ней сразились четыре команды: две из ТулГУ и две из ТГПУ. Они представили выступления в формате баттла.

ТулГУ представили ребята из команд «ТИЕК» и «Вот так», а Тульский педагогический — «им. Серкана Болата» и «На разработке».

Первыми выступила команда «им. Серкана Болата». Девчонки много шутили про профессию.

— На сцене студентки педагогического университета. Да-да, именно нас вы будете материть в родительских чатах через пятнадцать лет!

— На сцене будущие учителя.

— Ну, ты договаривай…и самые беспонтовые воришки.

— В смысле?

–Ну, кто-то вагоны, заводы растаскивает, а мы — вот! Наша коллега учебников на 800 тысяч сперла! — припомнили девчонки недавнюю новость на Myslo.

С ними в баттле оказалась команда «Вот так» из Тульского государственного университета. Им выступление далось чуть хуже, поэтому в финал «Битвы вузов» вышли девчонки из тульского педа.

Во втором сражении оказался «ТИЕК» и «На разработке».

Ребята из «ТИЕК» показывали много миниатюр и победили:

— Налоговая оборвалась к директору батутного центра со словами: «Ну что, допрыгался?

***

Фраза, которую никто не хочет услышать на свадьбе:

— Ну да, конечно, в прошлый раз лучше было.

Общий счет вузов 1:1. И жюри пообещали, что туляков ждет продолжение.

Кстати, о жюри. Состав в этот раз был следующий: чемпион Высшей лиги КВН в составе команды «ПриМа», директор Юго-Западной лиги Владимир Тарарыкин, руководительь КВН-движения в Тульской области Василий Цветынин, участник Высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Андрей Солодов, участник высшей лиги КВН в составе команды «Близкие» Виктор Боков и лидер волейбольного клуба «Тулица» Наталья Някина.

За выход в финал Юго-Западной лиги боролись четыре команды: «На диване» (Тула), »Не беспокоить» (Государственный университет просвещения, Москва), »Сборная города Видное», «Гармония» (Москва).

Они сыграли четыре конкурса: «Приветствие», «Биатлон», «Ситуация» и «Музыкальное домашнее задание».

«На диване» (Тула)

– А я не могу молчать, когда мне что-то не нравится. Вот Центральный банк снова изменил ключевую ставку. Такое чувство, что там нумерологи работают, которые тупо счастливое число подобрать пытаются.

***

– Сегодня дома вместо ужина меня ждал собачий корм.

– Это холодец, придурок!

– Да какая разница. Ты всё равно в конце это собакам отдаёшь. Я, можно сказать, тупо перед ними дегустирую.

В качестве музыкального домашнего задания ребята показали номер про чемпионат по Dota 2.

«Не беспокоить» (Государственный университет просвещения, Москва)

– Мы приехали к вам из города доступного секса и недоступного образования в город доступного образования и недоступного аквапарка. Здесь люди ходят умные, но грустные.

В качестве «музыкалки» ребята представили номер про Центр секретной подготовки консьержек, в которой учатся 50 лет. Ну а где вы видели молодых консьержек?

«Гармония» (Москва)

– А ну-ка, исчезли как трусы у Шамана на концерте!

***

– В 2024 году сбылись мечты всех сильных женщин. Бакальчук развелась со своим мужем, бывшая Дурова подает на него в суд, Шаман разошелся шаман с супругой. Девочки на рынке отношений освободились: абьюзер, зэк и мужик без трусов. Ваш выбор?

На музыкальный конкурс команда подготовила вокальную сказку «Солушка».

«Сборная города Видное»

Команда из Видного привела на сцену «мэра» города.

– Как-то в Туле собрались все-все квадроберы, уселись на все-все электросамокаты и уехали в Литву.

– Так это ж хорошо для Тулы!

– Но не для Литвы.

***

– Будешь выпендриваться, отвезу тебя в тихое безлюдное место.

– Куда?

– В парк Патриот.

В качестве музыкального домашнего задания у ребят была вариации романа «Обломов».

По итогу игры финалистами Центральной Юго-Западной лиги КВН стали «Сборная города Видное» и «Не беспокоить».

Финал сезона пройдет в Туле в декабре.