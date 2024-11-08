Концерт группы «Биртман», день рождения скейт-парка «База» и квартирник: выходные в Туле

А еще моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 8 ноября, пятница, 20.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1700 руб.

8 ноября в Concert Hall выступит группа «Биртман». День рождения скейт-парка «База» Когда: 9 ноября, суббота, 11.00. Где: Скейт-парка «База».



9 ноября на территории «Октавы» отметят день рождения скейт-парка «База». Вас ждут бесплатные мастер-классы, экшн-движухи, контесты и куча сюрпризов от команды и спонсоров! Oksíoma Когда: 9 ноября, суббота, 19.00. Где: Кафе «Волна» на «Октаве».

Стоимость: от 450 рублей.

9 ноября в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет квартирник светлого инди-поп-проекта Оксаны Алёшиной — Oksíoma. МФК «ТЗМС» — МФК «ЛКС-Д» Когда: 10 ноября, воскресенье, 13.00. Где: Cпорткомплекс «Новое поколение».

10 ноября в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет матч 6-го тура Высшей лиги Чемпионата России по футзалу — МФК «ТЗМС» (Тула) - МФК «ЛКС-Д» (Липецк). CASUAL Когда: 9 ноября, суббота, 19.30. Где: Градов music bar.

Стоимость: 2500 руб.

9 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа CASUAL. Любовная отповедь Когда: 9 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





9 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...