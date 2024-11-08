Концерт группы «Биртман», день рождения скейт-парка «База» и квартирник: выходные в Туле

Биртман
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.
8 ноября в Concert Hall выступит группа «Биртман».
День рождения скейт-парка «База»
Где: Скейт-парка «База».
9 ноября на территории «Октавы» отметят день рождения скейт-парка «База».
Вас ждут бесплатные мастер-классы, экшн-движухи, контесты и куча сюрпризов от команды и спонсоров!
Oksíoma
Где: Кафе «Волна» на «Октаве».
Стоимость: от 450 рублей.
9 ноября в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет квартирник светлого инди-поп-проекта Оксаны Алёшиной — Oksíoma.
МФК «ТЗМС» — МФК «ЛКС-Д»
Где: Cпорткомплекс «Новое поколение».
10 ноября в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет матч 6-го тура Высшей лиги Чемпионата России по футзалу — МФК «ТЗМС» (Тула) - МФК «ЛКС-Д» (Липецк).
CASUAL
Где: Градов music bar.
Стоимость: 2500 руб.
9 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа CASUAL.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
9 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».