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Концерт группы «Биртман», день рождения скейт-парка «База» и квартирник: выходные в Туле

Концерт группы «Биртман», день рождения скейт-парка «База» и квартирник: выходные в Туле

А еще моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» — в нашем обзоре выходных.

Биртман

Когда: 8 ноября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1700 руб.

Биртман

8 ноября в Concert Hall выступит группа «Биртман». 

 

День рождения скейт-парка «База»

Когда: 9 ноября, суббота, 11.00.

Где: Скейт-парка «База».

День рождения скейт-парка «База»

9 ноября на территории «Октавы» отметят день рождения скейт-парка «База».

Вас ждут бесплатные мастер-классы, экшн-движухи, контесты и куча сюрпризов от команды и спонсоров! 

 

Oksíoma

Когда: 9 ноября, суббота, 19.00.

Где: Кафе «Волна» на «Октаве».
Стоимость: от 450 рублей.

Oksíoma

9 ноября в кафе «Волна» на «Октаве» пройдет квартирник светлого инди-поп-проекта Оксаны Алёшиной — Oksíoma.

 

МФК «ТЗМС» — МФК «ЛКС-Д»

Когда: 10 ноября, воскресенье, 13.00.

Где: Cпорткомплекс «Новое поколение».

МФК «ТЗМС» — МФК «ЛКС-Д»

10 ноября в спорткомплексе «Новое поколение» пройдет матч 6-го тура Высшей лиги Чемпионата России по футзалу — МФК «ТЗМС» (Тула) - МФК «ЛКС-Д» (Липецк).

 

CASUAL

Когда: 9 ноября, суббота, 19.30.

Где: Градов music bar.
Стоимость: 2500 руб.

CASUAL

9 ноября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» выступит группа CASUAL.

 

Любовная отповедь

Когда: 9 ноября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Любовная отповедь

9 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».

 

а что в кино?

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Автор:
вчера, в 10:58 0
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