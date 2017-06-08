Среднерусская возвышенность: Фестиваль юмора

«Среднерусская возвышенность» — это фестиваль, который работает все лето и начало осени. Это масштабное музыкальное событие в России. И впервые оно состоится в Тульской области.

В 2017 году фестиваль пройдет на протяжении 10 недель и представит на своей сцене большое количество известных артистов и музыкантов. Торжественное открытие программы состоится 8 июля.

Каждый день гости могут увидеть на сцене фестивальной площадки «Среднерусской возвышенности» что-то интересное, а по выходным — каждые субботу и воскресенье — концерты звезд российского и мирового масштаба.

«Среднерусская возвышенность» — это совершенно новый формат проведения фестивалей. Цель проекта — популяризация семейных ценностей, цивилизованного отдыха, культурного и приятного времяпровождения.

9 июля состоится фестиваль юмора с участием Леона Измайлова, Ефима Смолина и Николая Бандурина.

Стоимость билетов — от 1000 Р.

На фестивале также выступят Secret Service, «Пропаганда», Eruption, «Братья Грим», «Вирус», Baccara, «Маша и Медведи», Riccardo Fogli, «Унесенные Ветром», Ace of Base feat Jenny Berggren, «Горячие Головы», Boney M feat Maizie Williams и многие другие. Программа фестиваля.