Школодром-2017
Уже совсем скоро, 2 сентября в Белоусовском парке пройдет второй «слободской» фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2017».
Как и в прошлом году, мы планируем веселый зажигательный праздник для школьников и их родителей, а также всех-всех, кто придет к нам в гости!
Ключевым мероприятием праздника станет «Семейный баттл» — весёлое и познавательное соревнование. Площадка фестиваля «Школодром-2017» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под настоящую школу с уроками, классами и преподавателями. В этих классах и пройдёт состязание.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 сентября 2017, суббота
13:00