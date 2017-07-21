Уже совсем скоро, 2 сентября в Белоусовском парке пройдет второй «слободской» фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2017».

Как и в прошлом году, мы планируем веселый зажигательный праздник для школьников и их родителей, а также всех-всех, кто придет к нам в гости!

Ключевым мероприятием праздника станет «Семейный баттл» — весёлое и познавательное соревнование. Площадка фестиваля «Школодром-2017» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под настоящую школу с уроками, классами и преподавателями. В этих классах и пройдёт состязание.