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Школодром-2017

Школодром-2017

Уже совсем скоро, 2 сентября в Белоусовском парке пройдет второй «слободской» фестиваль для школьников и их родителей «Школодром-2017».

Как и в прошлом году, мы планируем веселый зажигательный праздник для школьников и их родителей, а также всех-всех, кто придет к нам в гости!

Ключевым мероприятием праздника станет «Семейный баттл» — весёлое и познавательное соревнование. Площадка фестиваля «Школодром-2017» будет разбита на зоны и сектора и стилизована под настоящую школу с уроками, классами и преподавателями. В этих классах и пройдёт состязание.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
2 сентября 2017, суббота
13:00
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