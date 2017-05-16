21 июня, в день летнего солнцестояния, весь мир отмечает придуманный во Франции La Fête de la Musique — Праздник Музыки. Дворяниново тоже в деле, ведь мы любим и музыку, и Францию, и длинные летние ночи. А еще, мы любим прекрасное Поленово, с которым, уже традиционно, и устраиваем этот праздник!

В этом году Праздник Музыки на Болотов.Дача станет частью — фактически, пред-открытием, фестиваля искусств «В поисках Земли Обетованной», который пройдет в музее-заповеднике В. Д. Поленова с 25 июня по 30 июля.

На Болотов.Дача состоится концерт французского музыканта Жан-Пьера Смаджи. Смадж — признанный мастер игры на уде, редком инструменте, напоминающем арабскую лютню. Его визитной карточкой являются три ингредиента: акустика, электроника и компьютерная обработка.

Концерт пройдет на открытой террасе Дачи над рекой Скнигой с видом на бескрайние болотовские поля. Там, сидя на подушках, будем слушать прекрасную музыку Смаджи, пить чай по-восточному и пробовать угощения от Лали Чочия.

Подробнее.