С 27 по 29 июля в Москве на набережной Парка Горького пройдёт один из главных музыкальных опен-эйров столицы Park Live

По традиции, на этом фестивале вас ждут выступления ярких звезд отечественной и зарубежной сцены, которые будут сопровождаться мощной шоу-программой. В этом году на фестивале выступят Gorillaz. Massive Attack, Дэвид Гетта, Bonobo, Иван Дорн, Kaleo и множество других артистов.

Также не фестивале выступят завораживающие исландские блюз-рокеры Kaleo, один из основоположников трип-хопа Tricky, шведская поп-дива Туве Лу, частые коллабораторы Massive Attack Young Fathers, шведская нео-соул группа Little Dragon, американский поп-дуэт Sofi Tukker, «народные алкохардкорщики» The Hatters, первопроходцы русского инди EIMIC и московский дуэт Tiger Cave.

Стоимость: от 4000 р., детям до 10 лет — вход свободный.