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Kurt Cobain Birthday Fest

Kurt Cobain Birthday Fest

19 февраля в Concert Hall пройдет Kurt Cobain Birthday Fest – ежегодный фестиваль, посвящённый дню рождения Курта Кобейна, объединяющий музыкантов, воспитанных на музыке группы Nirvana, пропустивших её через себя полностью, до последней ноты.

 

Фестиваль отменён.

 

В феврале 2022 года Курту исполнилось бы 55 лет. Такая дата просто обязывает к тому, чтобы устроить по-настоящему грандиозный концерт с запоминающимся шоу.
 
Вы услышите главные хиты Курта Кобейна в исполнении легенд отечественной гранж-сцены - группы МЭD DОГ, а также от молодых, но драйвовых пост-гранжеров METAMORPHIS. Также на сцену выйдет большое количество именитых специальных гостей. Специальными гостями будут Артём Шаров («Гудтаймс»), Саша Растич («7Раса»), Игорь Тимошин («Небо Здесь») и другие музыканты, на чьи жизни и музыкальное мировоззрение повлияла музыка Курта.
 
Вас снова ждут три часа настоящего взрывного гранжа, любимые песни группы Nirvana и неповторимая атмосфера!
 
Это без сомнения - главное гранж-событие года!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 февраля 2022, суббота
19:00
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Монгол Шуудан
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11 марта, пятница 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1200-2000 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
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9 октября, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2600 ₽
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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