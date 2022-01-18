Kurt Cobain Birthday Fest
19 февраля в Concert Hall пройдет Kurt Cobain Birthday Fest – ежегодный фестиваль, посвящённый дню рождения Курта Кобейна, объединяющий музыкантов, воспитанных на музыке группы Nirvana, пропустивших её через себя полностью, до последней ноты.
Фестиваль отменён.
В феврале 2022 года Курту исполнилось бы 55 лет. Такая дата просто обязывает к тому, чтобы устроить по-настоящему грандиозный концерт с запоминающимся шоу.
Вы услышите главные хиты Курта Кобейна в исполнении легенд отечественной гранж-сцены - группы МЭD DОГ, а также от молодых, но драйвовых пост-гранжеров METAMORPHIS. Также на сцену выйдет большое количество именитых специальных гостей. Специальными гостями будут Артём Шаров («Гудтаймс»), Саша Растич («7Раса»), Игорь Тимошин («Небо Здесь») и другие музыканты, на чьи жизни и музыкальное мировоззрение повлияла музыка Курта.
Вас снова ждут три часа настоящего взрывного гранжа, любимые песни группы Nirvana и неповторимая атмосфера!
Это без сомнения - главное гранж-событие года!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 февраля 2022, суббота
19:00
11 марта, пятница 21:00
₽ Билеты: 1200-2000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
9 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300-2600 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1300 ₽