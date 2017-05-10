«Движок» — это фестиваль, арт-площадка и ярмарка одновременно, это мощный молодежный проект, созданный для встреч творческих людей, которые не боятся двигать свои идеи и продвигать свои проекты.

Это новая арт-площадка, на которой каждый может презентовать своё творчество и завести полезные знакомства. На фестивале презентуют себя и своё творчество молодые музыканты, поэты, организаторы творческих мероприятий, фотографы, операторы, журналисты, творцы прикладного искусства, гении PR, актёры, создатели сувенирной продукции и официальной атрибутики и многие другие. Именно здесь можно приятно отдохнуть, завести полезные знакомства и узнать обо всех проектах, которые в будущем займут весомые места в современной культуре.

На сцене фестиваля будут представлены молодые исполнители и поэты, которые представят своё творчество зрителям и участникам фестиваля. Также со сцены презентуют свои проекты и движения организаторы московских и подмосковных творческих объединений. На фестивале будет организована выставочная зона, где можно будет ознакомиться с творчеством мастеров, которые своими руками создают немые шедевры современного искусства. Также в этой зоне будет установлен пресс-вол с логотипами арт-площадки и её партнеров и друзей, а также установлен стенд «Найди своих!», где можно будет оставить свои визитки, объявления (в том числе о поиске музыкантов/групп) и иные информационные материалы для обмена контактами и ознакомления публики со своим творчеством. В зоне кемпинга, при наличии заявок от команд или гостей фестиваля, будут организованы так называемые «фанатские сектора», отдельно огороженные зоны, оформленные в стиле конкретной музыкальной группы или творческого объединения.

Хэдлайнер — «Оргия праведников». На фестивале также выступят: «Собаки Качалова», «Гринго», «Глупые треугольники», Downcast, «ДеньВосьмой», «Хоть Кого», «Футы-Нуты», Гоша Катушкин, «Один на один», «Комбо джаз», «Свобоdа», Kirma и многие другие.

В настоящее время проходят отборочные туры среди музыкальных коллективов для участия в фестивале.

Билеты 300 Р. Подробнее.