«Доброфест» — большой фестиваль качественной живой музыки в жанрах рок, альтернатива, панк и хип-хоп, каждое лето с 2010 года проходящий под Ярославлем.

Ежегодно событие посещают до 17 000 зрителей из 40 регионов России, а также Украины, Беларуси и дальнего зарубежья. «Доброфесту» свойственна очень демократичная обстановка — нет разделения на фан-зону и вип-сектора. На двух сценах выступят до 70 музыкальных коллективов, а также будут открыты разнообразные зоны немузыкальных активностей: спортивные и игровые площадки, сувенирные лавки и тематические стенды. На огромной площади вырастет целый город со своей инфраструктурой: пункты питания, душевые кабины, камера хранения, станции зарядки телефонов, фельдшерский пункт, биотуалеты и даже почтовое отделение и персональный ЗАГС, а также многое другое, что необходимо для веселого и комфортного отдыха три дня и две ночи.

В этом году на фестивале выступят три группы Therapy? (Северная Ирландия), Man With A Mission (Япония), Arcane Roots (Великобритания), Lumen, Noize MC, «Пилот», Tess (Франция), «Тараканы!», Useless ID (Израиль), Louna, Infected Rain (Молдавия), «Хлеб», Глеб Самойлов & The Matrixx, «Слот», 7000 $, Brage (Норвегия), The Sandinistas (Великобритания) и другие.

В 2017 году фестиваль пройдет 30 июня, 1 и 2 июля на аэродроме «Левцово» в 17 км от Ярославля.

Билеты 4000 Р.

Подробнее.