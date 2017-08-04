Art Planet
Art Planet — это душевный и красивый фестиваль в уникальном Экопарке «Ясно поле».
Практика йоги, живая музыка, танцевальные классы, класс по ритму и телесной музыке, вокалу, совместные джемы, ЛИЛА-игра самопознания, верховая езда и природа позволят получить разный опыт в одном месте, поработать со своим телом и эмоциями.
Смените городской контекст и обстановку, отправьтесь в путешествие, познакомьтесь с интересными творческими людьми, имеющими схожие ценности.
Где и когда?
Вележево, Ясногорский район
15 сентября 2017, пятница
11:00
16 сентября 2017, суббота
11:00
17 сентября 2017, воскресенье
11:00