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Art Planet

Art Planet

Art Planet — это душевный и красивый фестиваль в уникальном Экопарке «Ясно поле».

Практика йоги, живая музыка, танцевальные классы, класс по ритму и телесной музыке, вокалу, совместные джемы, ЛИЛА-игра самопознания, верховая езда и природа позволят получить разный опыт в одном месте, поработать со своим телом и эмоциями.

Смените городской контекст и обстановку, отправьтесь в путешествие, познакомьтесь с интересными творческими людьми, имеющими схожие ценности.

Где и когда?
Ясно поле, экопарк
Вележево, Ясногорский район
15 сентября 2017, пятница
11:00
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16 сентября 2017, суббота
11:00
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17 сентября 2017, воскресенье
11:00
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