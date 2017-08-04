Art Planet — это душевный и красивый фестиваль в уникальном Экопарке «Ясно поле».

Практика йоги, живая музыка, танцевальные классы, класс по ритму и телесной музыке, вокалу, совместные джемы, ЛИЛА-игра самопознания, верховая езда и природа позволят получить разный опыт в одном месте, поработать со своим телом и эмоциями.

Смените городской контекст и обстановку, отправьтесь в путешествие, познакомьтесь с интересными творческими людьми, имеющими схожие ценности.